«Ешь, молись, люби» по-русски: 8 марта обязательно посмотрю драмеди «К себе нежно»

5 марта 2026 16:00
Кадр из фильма «К себе нежно»

Зрителей ждет киноадаптация книжного шедевра. 

Накануне 8 марта на экраны выйдет картина с Кариной Разумовской «К себе нежно». Что стоит ждать ждать?

О чем фильм

Полнометражная лирическая комедия-мелодрама по бестселлеру Ольги Примаченко рассказывает о 40-летней Наде. Она успешный хирург, который разучился слышать свои чувства. Через «шесть уроков нежности» героиня учится заботиться о себе, переживает развод и ищет гармонию.

Почему стоит посмотреть

По своему стилю фильм очень схож с голливудской картиной «Ешь, молись, люби». Это картина обещает легкий психотерапевтический сеанс о том, как нужно относиться к себе. В картине затронута актуальная проблема выгорания и жизни на автопилоте. Главная тема — научиться признавать и проживать чувства, а не загонять их внутрь.

Судя по трейлеру, от фильма стоит ждать вдохновения на перемены. Он покажет, как выстраивать жизнь с уважением к собственным желаниям и потребностям. Это не поучение, а мягкая поддержка для тех, кто устал и не знает, с чего начать.

Особенно близка мне история, где главный фокус — на женщине после 40+: ее поиск себя и нового баланса выглядит честно и понятно.

Фото: Кадр из фильма «К себе нежно»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
