Эпик киношного масштаба и много политики: слиты детали сюжета финала «Очень странных дел» - источник обычно не врет, так что доверять можно

17 октября 2025 16:11
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Разбираем подробности серьезной утечки Netflix.

Финальный сезон «Очень странных дел» выйдет лишь в конце ноября, но Netflix не смог сохранить подробности сюжета в тайне. Похоже, нас ждёт самое масштабное зрелище в истории платформы — с сериями-блокбастерами, новыми злодеями и возвращениями, которых никто не ожидал.

Где Векна?

Пятая глава начинается с хаоса. Векна исчез после событий 4-го сезона, а правительство вводит военный карантин, чтобы скрыть катастрофу с порталом. Героям предстоит выжить в охваченных паникой Хокинсе и заодно выследить существо, которое, по слухам, стало сильнее прежнего.

Охота на Одиннадцатую

Главная интрига — загадочная организация «Стая волков», возглавляемая доктором Кеем. Это не новая лаборатория, а целая армия, охотящаяся за Одиннадцатой. Власти теперь действуют открыто, и правительственная линия выходит на первый план — куда заметнее, чем раньше.

Макс, Барб и Изнанка

Макс остаётся в коме примерно до середины сезона, но её роль ключевая: она, по слухам, станет частью плана против Векны. Ещё одна сенсация — возвращение Барб.

На съёмках заметили её тело, вероятно в флешбэке или видении из Изнанки, где прошлое и настоящее снова переплетаются.

Блокбастер по-хокинсски

Актёры говорят, что масштаб съёмок поражает: каскадёров «запускают в воздух», а Финн Вулфхард даже занимался с персональным тренером, чтобы выдержать нагрузку, сообщает Telegram-канал Sliv.

Эпизоды теперь тянут на полнометражки: финальный длится два часа и раскрывает тайну Изнанки, а последние сорок минут — настоящий эпилог истории.

Премьера — 27 ноября, финал покажут под Новый год. Прощание с Хокинсом будет громким.

Ранее мы писали: Не два часа, как говорили: Росс Даффер раскрыл продолжительность всех серий 5 сезона «Очень странных дел»

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
