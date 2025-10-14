Не два часа, как говорили: Росс Даффер раскрыл продолжительность всех серий 5 сезона «Очень странных дел»

Похоже, Хоукинс возвращается — и не на часок перед сном. В Сети появились данные о хронометраже пятого сезона «Очень странных дел», и фанаты в панике: Netflix будто решил превратить сериал в киноэпопею.

Но стоит ли готовить попкорн на два часа — или всё не так драматично?

Сколько идёт каждая серия

Создатель сериала Росс Даффер лично развеял миф в социальных сетях о «фильмах вместо серий». Всё честно: около часа экранного времени, а не два. Разве что финал первой части — чуть длиннее, как и полагается кульминации.

Эпизод Продолжительность 1 серия 1 час 8 минут 2 серия 54 минуты 3 серия 1 час 6 минут 4 серия 1 час 23 минуты

Так выглядит первая часть. И да, без рекордных трёх часов, но и без чувства, что всё пролетело слишком быстро.

Когда смотреть

Первые серии выйдут 27 ноября, продолжение — 26 декабря, а финал накроет всех аккурат под бой курантов, 1 января. Netflix явно рассчитывает, что вы проведёте зиму в компании Одиннадцатой и Векны — с кружкой какао и мерцающим экраном вместо ёлки.

Пятый сезон станет последним, и в нём всё должно сойтись: монстры, дружба, музыка 80-х и взросление. Финальное путешествие в Хоукинс — это не просто прощание, это ностальгия, завернутая в неон.

И если уж этот сериал научил нас чему-то, то только одному: в «Очень странных делах» нет мелочей. Даже хронометраж — часть магии.

Читайте также: За полгода «Очень странные дела» посмотрели 404 000 000 часов: вот когда выйдет долгожданное продолжение