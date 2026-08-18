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Киноафиша Статьи Детям мороженое, вам — тест: угадайте 5 советских фильмов по кадру с главным летним лакомством

Детям мороженое, вам — тест: угадайте 5 советских фильмов по кадру с главным летним лакомством

18 августа 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Не удивляйтесь, если потом захочется сладкого.

Кажется, мороженое в советском кино было почти отдельным персонажем. Оно появлялось в руках у детей, влюблённых и случайных прохожих — а иногда становилось частью очень узнаваемой сцены.

Мы собрали пять кадров из известных советских фильмов, где можно заметить это любимое летнее лакомство. Сможете узнать картины только по одному кадру?

Проверим, получится ли набрать 5/5. И да, после такого теста мороженого наверняка захочется ещё сильнее.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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