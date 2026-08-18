Детям мороженое, вам — тест: угадайте 5 советских фильмов по кадру с главным летним лакомством

Не удивляйтесь, если потом захочется сладкого.

Кажется, мороженое в советском кино было почти отдельным персонажем. Оно появлялось в руках у детей, влюблённых и случайных прохожих — а иногда становилось частью очень узнаваемой сцены.

Мы собрали пять кадров из известных советских фильмов, где можно заметить это любимое летнее лакомство. Сможете узнать картины только по одному кадру?

Проверим, получится ли набрать 5/5. И да, после такого теста мороженого наверняка захочется ещё сильнее.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.