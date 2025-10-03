«Дед, продай ружье. Миллион»: сколько сегодня стоит легендарный трофей из «Брата» — и был ли прав дед, когда согласился

В фильме Алексея Балабанова «Брат» есть эпизод, который фанаты до сих пор пересматривают с особым интересом. Данила Багров, в исполнении Сергея Бодрова, подходит к старику и буднично бросает: «Дед, продай ружьё. Миллион».

На дворе середина 90-х, слово «миллион» звучит громко, но за ним скрывается всего лишь пара сотен долларов. Возникает вопрос: кто кого тогда обманул — Данила деда или наоборот?

В каком году всё происходит

По деталям в фильме ясно: действие разворачивается осенью 1996-го. А это значит, что доллар стоил около 5,5 тысяч рублей. Выходит, 200 долларов равнялись примерно 1,1 миллиона. Данила говорит «миллион двести» — слегка округлил в большую сторону. По факту он даже переплатил.

Сколько реально стоил ТОЗ-63

Речь идёт о классическом тульском охотничьем ружье ТОЗ-63, выпускавшемся до 1978 года. Сегодня на профильных сайтах его цена колеблется от 5 до 30 тысяч рублей (при условии лицензии). В пересчёте на 90-е — те самые 200 долларов были вполне рыночной ценой. Балабанов тут не сгущал краски: дед не оказался обманутым.

Деньги или символ?

И всё же в фильме это не сухая сделка. Данила платит не за железку, а за право на новую жизнь, за символический «ключ» к своей силе. «Брат» постоянно работает с такими образами: дешёвая вещь приобретает смысл, когда в неё вкладывают судьбу.

Поэтому вопрос «продешевил ли дед» звучит скорее как игра. Деньги он получил честные, а вот оружие стало для Данилы куда дороже, пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

