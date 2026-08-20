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Киноафиша Статьи Джеймс Кэмерон переделал даже финал «Терминатора 2»: как умер Т-800 знают только те, кто читал книгу

Джеймс Кэмерон переделал даже финал «Терминатора 2»: как умер Т-800 знают только те, кто читал книгу

20 августа 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Новеллизация предложила другую версию развития событий.

В «Терминаторе 2» персонаж Арнольда Шварценеггера получил совершенно новую роль. Если в первом фильме Т-800 преследовал Сару Коннор, то теперь тот же киборг становится её защитником и должен не допустить гибели Джона Коннора от рук более совершенного T-1000.

Именно эта перемена стала одной из главных особенностей истории. В дальнейшем книжные версии и другие произведения по вселенной «Терминатора» по-разному развивали судьбу Т-800.

Т-800

В сиквеле привычный образ робота-убийцы полностью перевернули. Т-800 оказывается технически слабее T-1000: он уступает ему в скорости и возможностях, но компенсирует это выносливостью и способностью до конца выполнять поставленную задачу.

Главное изменение происходит благодаря Джону. Общаясь с мальчиком, киборг постепенно осваивает человеческие правила и начинает иначе воспринимать ценность жизни. Даже Сара, которая раньше видела в нём только машину для убийства, со временем начинает доверять ему и воспринимать как защитника своей семьи.

Альтернативный вариант

Первоначальная задумка Джеймса Кэмерона для «Терминатора 2» заметно отличалась от той версии, которую увидели зрители. Режиссёр рассматривал вариант с двумя Т-800, причём обоих должен был сыграть Арнольд Шварценеггер: один стал бы противником, другой — защитником.

От идеи отказались по нескольким причинам. Два почти одинаковых персонажа могли запутать зрителя, а необходимость визуально различать их усложнила бы съёмочный процесс. Кроме того, одинаковые по возможностям противники сделали бы историю менее напряжённой.

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Финал в книге

В новеллизации Рэндалла Фрейкса развязка получила дополнительный эмоциональный акцент. Т-800 не просто ждёт, когда Сара уничтожит его: он сам принимает решение отправиться в расплавленный металл.

Особенно необычно его признание в финале — он говорит, что боится умирать. Для машины, созданной для выполнения приказов и уничтожения целей, такая реплика звучит неожиданно и делает финал ещё более трагичным, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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