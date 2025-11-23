Collider выбрал 15 лучших аниме 2020‑х: «Поднятие уровня в одиночку» только на последнем месте, а что же тогда на первом?

Издание Collider представило рейтинг 15 лучших аниме-сериалов текущего десятилетия. Как отмечают авторы, индустрия переживает настоящий ренессанс — бывшая нишевая культура теперь задает новые стандарты мировой анимации. Современные проекты поражают глубиной сюжетов, запоминающимися персонажами и визуальной эстетикой.
Вот только составленный список может стать неожиданностью для многих зрителей. Признанные хиты заняли в нем далеко не лидирующие позиции. «Магическая битва» расположилась на шестой строчке, «Дандадан» оказался на десятой, а «Поднятие уровня в одиночку» и вовсе замкнуло рейтинг, заняв последнюю позицию.
«Киберпанк: Бегущие по краю»
Лента рассказывает о Дэвиде, потерявшем мать и вступившем в уличную банду. Его судьба стремительно меняется, когда он оказывается в эпицентре противостояния могущественных корпораций.
Сериал покорил аудиторию взрослой повествовательной линией и интенсивным эмоциональным накалом.
«Провожающая в последний путь Фрирен»
Эльфийка Фрирен постепенно осознаёт, насколько хрупок и быстротечен мир смертных. Этот вдумчивый сериал покоряет своей уютной атмосферой и удивительно живыми персонажами, чьи переживания находят отклик в сердце зрителя.
«Плутон»
Сюжет нео-нуара строится вокруг андроида Гезихта, расследующего загадочные убийства роботов-ветеранов. Детективная линия постепенно перерастает в глубокое размышление о природе человечности, страха и любви.
«О движении Земли»
Аниме переносит зрителя в Польшу XV века, где научные поиски могли привести на костер. Молодой Рафал выбирает путь теологии — главной науки своей эпохи.
Но его ум неудержимо влечет к запретным знаниям о звездах и устройстве Вселенной.
«Необычное такси»
Проект показывает 41-летнего Одокаву, который сознательно дистанцируется от окружающих. Его пассажиры — от начинающей певицы до мелкого преступника — постепенно втягивают необщительного таксиста в сложный клубок событий.
Одокава обладает уникальным даром — он видит людей в образе животных. Эта особенность помогает ему подмечать мельчайшие детали, ускользающие от взгляда обычных людей, и постепенно распутывать запутанное дело.
Ранее портал «Киноафиша» писал о дате выхода «Магической битвы».