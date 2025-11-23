Collider выбрал 15 лучших аниме 2020‑х: «Поднятие уровня в одиночку» только на последнем месте, а что же тогда на первом?

Издание Collider представило рейтинг 15 лучших аниме-сериалов текущего десятилетия. Как отмечают авторы, индустрия переживает настоящий ренессанс — бывшая нишевая культура теперь задает новые стандарты мировой анимации. Современные проекты поражают глубиной сюжетов, запоминающимися персонажами и визуальной эстетикой.

Вот только составленный список может стать неожиданностью для многих зрителей. Признанные хиты заняли в нем далеко не лидирующие позиции. «Магическая битва» расположилась на шестой строчке, «Дандадан» оказался на десятой, а «Поднятие уровня в одиночку» и вовсе замкнуло рейтинг, заняв последнюю позицию.

«Киберпанк: Бегущие по краю»

Лента рассказывает о Дэвиде, потерявшем мать и вступившем в уличную банду. Его судьба стремительно меняется, когда он оказывается в эпицентре противостояния могущественных корпораций.

Сериал покорил аудиторию взрослой повествовательной линией и интенсивным эмоциональным накалом.

«Провожающая в последний путь Фрирен»

Эльфийка Фрирен постепенно осознаёт, насколько хрупок и быстротечен мир смертных. Этот вдумчивый сериал покоряет своей уютной атмосферой и удивительно живыми персонажами, чьи переживания находят отклик в сердце зрителя.

«Плутон»

Сюжет нео-нуара строится вокруг андроида Гезихта, расследующего загадочные убийства роботов-ветеранов. Детективная линия постепенно перерастает в глубокое размышление о природе человечности, страха и любви.

«О движении Земли»

Аниме переносит зрителя в Польшу XV века, где научные поиски могли привести на костер. Молодой Рафал выбирает путь теологии — главной науки своей эпохи.

Но его ум неудержимо влечет к запретным знаниям о звездах и устройстве Вселенной.

«Необычное такси»

Проект показывает 41-летнего Одокаву, который сознательно дистанцируется от окружающих. Его пассажиры — от начинающей певицы до мелкого преступника — постепенно втягивают необщительного таксиста в сложный клубок событий.

Одокава обладает уникальным даром — он видит людей в образе животных. Эта особенность помогает ему подмечать мельчайшие детали, ускользающие от взгляда обычных людей, и постепенно распутывать запутанное дело.

