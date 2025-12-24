Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что в новом «Простоквашино» останется от мультика: «А этого кота я впервые вижу!»

Что в новом «Простоквашино» останется от мультика: «А этого кота я впервые вижу!»

24 декабря 2025 08:00
Кадры из мультфильма «Трое из Простоквашино» (1978), фильма «Простоквашино» (2026)

Авторы обещали бережно обращаться с оригиналом.

1 января 2026 года зрители увидят долгожданную экранизацию — фильм «Простоквашино». Картина, снятая по мотивам любимого советского мультфильма, уже считается одним из главных новогодних фаворитов.

Естественно, поклонников мультика волнует вопрос: что создатели сохранили от оригинала, а что переосмыслили? Мы решили разобраться в этом.

Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Сюжет

Создатели новой экранизации решили остаться верны духу оригинала. По словам режиссёра Сарика Андреасяна, действие фильма перенесёт зрителей в атмосферу 70-х годов, без смартфонов и современных гаджетов. Это тот самый мир, где рыжий мальчик Дядя Фёдор живёт с родителями в городе и однажды находит в подъезде говорящего кота Матроскина.

Андреасян отметил, что в наше время сложно было бы представить ребёнка, который уедет из дома, оставив родителям лишь письмо. Поэтому сохранение исторической эпохи было осознанным решением.

Судя по трейлеру, главные сюжетные повороты и знаменитые диалоги героев остались почти без изменений. При этом мир истории заметно расширили, добавив деталей и масштаба, которых не было в коротком мультфильме. Например, специально для съёмок была построена целая деревня «Простоквашино», которую позже планируют превратить в настоящий туристический аттракцион.

Кадр из фильма «Простоквашино»

Герои

На главную роль Дяди Фёдора пригласили юного Рому Панкова, которого зрители уже могли видеть в «Денискиных рассказах». Маму сыграла Лиза Моряк, супруга режиссёра. Папу воплотил Павел Прилучный, а почтальона Печкина — Иван Охлобыстин.

Образы героев сохраняют узнаваемые черты из мультфильма, но при этом выглядят очень ярко и детально.

Что касается декораций и костюмов, то здесь всё настоящее. А вот с животными создатели поступили иначе.

Матроскин, Шарик, галчонок и корова Мурка стали полностью анимационными персонажами. Их создали с помощью 3D-графики, благодаря чему они похожи на любимых героев из детства, но при этом обрели новую, объёмную жизнь на экране.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто есть кто в новом «Простоквашино».

Фото: Кадры из мультфильма «Трое из Простоквашино» (1978), фильма «Простоквашино» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«В лесу родилась ёлочка» — не единственный новогодний советский мультик, от которого тепло на душе: в списке еще шесть «В лесу родилась ёлочка» — не единственный новогодний советский мультик, от которого тепло на душе: в списке еще шесть Читать дальше 25 декабря 2025
Какие фильмы мы ждали на Новый год, когда были детьми: «Морозко», конечно, тоже Какие фильмы мы ждали на Новый год, когда были детьми: «Морозко», конечно, тоже Читать дальше 24 декабря 2025
Бондаренко поддержал Андреасяна в решении снять свою версию «Войны и мира»: «На вкус и цвет товарищей нет» Бондаренко поддержал Андреасяна в решении снять свою версию «Войны и мира»: «На вкус и цвет товарищей нет» Читать дальше 23 декабря 2025
Песни для нового «Буратино» написала нейросеть? Автор культовых мелодий из советского мюзикла раскрыл, что услышат зрители на премьере Песни для нового «Буратино» написала нейросеть? Автор культовых мелодий из советского мюзикла раскрыл, что услышат зрители на премьере Читать дальше 23 декабря 2025
Круглая плоская или треугольная: что творится с грудью мамы Дяди Федора в «Простоквашино» и кто за это в ответе Круглая плоская или треугольная: что творится с грудью мамы Дяди Федора в «Простоквашино» и кто за это в ответе Читать дальше 22 декабря 2025
За что «Пластилиновую ворону» хотели запретить в СССР: связь с «17 мгновениями весны» уловили не все За что «Пластилиновую ворону» хотели запретить в СССР: связь с «17 мгновениями весны» уловили не все Читать дальше 21 декабря 2025
1 января можно будет провести весь день в кино: сразу три кассовых сказки выйдут на экраны одновременно 1 января можно будет провести весь день в кино: сразу три кассовых сказки выйдут на экраны одновременно Читать дальше 20 декабря 2025
Мама-Кошка из «Трех котов» научила котят делать новогоднюю игрушку из обычной лампочки: делимся мастер-классом Мама-Кошка из «Трех котов» научила котят делать новогоднюю игрушку из обычной лампочки: делимся мастер-классом Читать дальше 25 декабря 2025
Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять Читать дальше 25 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше