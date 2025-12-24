Что в новом «Простоквашино» останется от мультика: «А этого кота я впервые вижу!»

1 января 2026 года зрители увидят долгожданную экранизацию — фильм «Простоквашино». Картина, снятая по мотивам любимого советского мультфильма, уже считается одним из главных новогодних фаворитов.

Естественно, поклонников мультика волнует вопрос: что создатели сохранили от оригинала, а что переосмыслили? Мы решили разобраться в этом.

Сюжет

Создатели новой экранизации решили остаться верны духу оригинала. По словам режиссёра Сарика Андреасяна, действие фильма перенесёт зрителей в атмосферу 70-х годов, без смартфонов и современных гаджетов. Это тот самый мир, где рыжий мальчик Дядя Фёдор живёт с родителями в городе и однажды находит в подъезде говорящего кота Матроскина.

Андреасян отметил, что в наше время сложно было бы представить ребёнка, который уедет из дома, оставив родителям лишь письмо. Поэтому сохранение исторической эпохи было осознанным решением.

Судя по трейлеру, главные сюжетные повороты и знаменитые диалоги героев остались почти без изменений. При этом мир истории заметно расширили, добавив деталей и масштаба, которых не было в коротком мультфильме. Например, специально для съёмок была построена целая деревня «Простоквашино», которую позже планируют превратить в настоящий туристический аттракцион.

Герои

На главную роль Дяди Фёдора пригласили юного Рому Панкова, которого зрители уже могли видеть в «Денискиных рассказах». Маму сыграла Лиза Моряк, супруга режиссёра. Папу воплотил Павел Прилучный, а почтальона Печкина — Иван Охлобыстин.

Образы героев сохраняют узнаваемые черты из мультфильма, но при этом выглядят очень ярко и детально.

Что касается декораций и костюмов, то здесь всё настоящее. А вот с животными создатели поступили иначе.

Матроскин, Шарик, галчонок и корова Мурка стали полностью анимационными персонажами. Их создали с помощью 3D-графики, благодаря чему они похожи на любимых героев из детства, но при этом обрели новую, объёмную жизнь на экране.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто есть кто в новом «Простоквашино».