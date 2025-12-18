Прилучный — папа, Охлобыстин — Печкин, Деревянко — Шарик: кто есть кто в новом «Простоквашино», который покажут 1 января 2026 года

Полнометражное «Простоквашино» выходит на большой экран — и это не ремейк ради галочки, а попытка заново рассказать историю, которую в России знают почти наизусть. Фильм готовят к премьере 1 января 2026 года, и уже сейчас ясно: ставка сделана на узнаваемый сюжет, громкий актерский состав и аккуратное обновление классики без слома ее интонации.

О чем будет фильм

В центре истории — городской мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он слишком самостоятельный для своего возраста и слишком любит животных для жизни в квартире. Когда родители запрещают заводить питомцев, Дядя Федор не спорит — он просто уходит.

Вместе с котом Матроскиным он отправляется в деревню Простоквашино, где герои находят пустующий дом, знакомятся с псом Шариком, заводят хозяйство и постепенно собирают вокруг себя маленькое, но очень живое сообщество. Это история не про побег, а про выбор — и про то, как ребенок иногда оказывается взрослее взрослых.

Кто стоит за проектом

Фильм снимает Сарик Андреасян. В основе — повесть Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», без попыток осовременить сюжет до неузнаваемости. Создатели делают ставку на атмосферу, узнаваемые характеры и аккуратную визуальную адаптацию знакомого мира.

Актерский состав

Роль Дяди Федора исполнил Роман Панков, знакомый зрителям по «Денискиным рассказам». Родителей мальчика сыграли Павел Прилучный и Лиза Моряк — семейная линия в фильме будет заметно расширена. Почтальона Печкина воплотил Иван Охлобыстин — выбор ожидаемый и точно не случайный.

Голоса ключевых персонажей тоже подобраны с прицелом на характеры: Матроскин говорит голосом Антона Табакова, Шарика озвучил Павел Деревянко. Такое сочетание делает проект не детским аттракционом, а семейным кино с прицелом на несколько поколений.

«Простоквашино» в кино — это попытка вернуть зрителя туда, где простые вещи снова имеют значение. И именно в этом его главный риск и главный шанс.

