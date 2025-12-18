Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Прилучный — папа, Охлобыстин — Печкин, Деревянко — Шарик: кто есть кто в новом «Простоквашино», который покажут 1 января 2026 года

Прилучный — папа, Охлобыстин — Печкин, Деревянко — Шарик: кто есть кто в новом «Простоквашино», который покажут 1 января 2026 года

18 декабря 2025 19:00
Кадр из фильма «Простоквашино»

Разбираемся в актерском составе.

Полнометражное «Простоквашино» выходит на большой экран — и это не ремейк ради галочки, а попытка заново рассказать историю, которую в России знают почти наизусть. Фильм готовят к премьере 1 января 2026 года, и уже сейчас ясно: ставка сделана на узнаваемый сюжет, громкий актерский состав и аккуратное обновление классики без слома ее интонации.

О чем будет фильм

В центре истории — городской мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он слишком самостоятельный для своего возраста и слишком любит животных для жизни в квартире. Когда родители запрещают заводить питомцев, Дядя Федор не спорит — он просто уходит.

Вместе с котом Матроскиным он отправляется в деревню Простоквашино, где герои находят пустующий дом, знакомятся с псом Шариком, заводят хозяйство и постепенно собирают вокруг себя маленькое, но очень живое сообщество. Это история не про побег, а про выбор — и про то, как ребенок иногда оказывается взрослее взрослых.

Кто стоит за проектом

Фильм снимает Сарик Андреасян. В основе — повесть Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», без попыток осовременить сюжет до неузнаваемости. Создатели делают ставку на атмосферу, узнаваемые характеры и аккуратную визуальную адаптацию знакомого мира.

Актерский состав

Роль Дяди Федора исполнил Роман Панков, знакомый зрителям по «Денискиным рассказам». Родителей мальчика сыграли Павел Прилучный и Лиза Моряк — семейная линия в фильме будет заметно расширена. Почтальона Печкина воплотил Иван Охлобыстин — выбор ожидаемый и точно не случайный.

Голоса ключевых персонажей тоже подобраны с прицелом на характеры: Матроскин говорит голосом Антона Табакова, Шарика озвучил Павел Деревянко. Такое сочетание делает проект не детским аттракционом, а семейным кино с прицелом на несколько поколений.

«Простоквашино» в кино — это попытка вернуть зрителя туда, где простые вещи снова имеют значение. И именно в этом его главный риск и главный шанс.

Ранее портал «Киноафиша» писал про темную фанатскую теорию о «Трое из Простоквашино».

Фото: Кадр из фильма «Простоквашино»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Бегущий человек» Эдгара Райта наконец-то вышел в цифре: где смотреть и почему у фильма всего 64% на Rotten Tomatoes «Бегущий человек» Эдгара Райта наконец-то вышел в цифре: где смотреть и почему у фильма всего 64% на Rotten Tomatoes Читать дальше 16 декабря 2025
Почему хоббиты носят одежду, но не носят обувь? Толкин объяснил этот странный парадокс Почему хоббиты носят одежду, но не носят обувь? Толкин объяснил этот странный парадокс Читать дальше 15 декабря 2025
Без споров и сенсаций: зрители выбрали лучшую актрису 2025 года — у нее 26% голосов Без споров и сенсаций: зрители выбрали лучшую актрису 2025 года — у нее 26% голосов Читать дальше 19 декабря 2025
По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ Читать дальше 19 декабря 2025
Не финал, а антракт: точные даты выхода оставшихся серий 2 сезона «Постучись в мою дверь в Москве» в 2026 году Не финал, а антракт: точные даты выхода оставшихся серий 2 сезона «Постучись в мою дверь в Москве» в 2026 году Читать дальше 19 декабря 2025
4 самые странные теории фанатов сериала «Одна из многих»: похоже, Кэрол — не та, кем кажется 4 самые странные теории фанатов сериала «Одна из многих»: похоже, Кэрол — не та, кем кажется Читать дальше 19 декабря 2025
Гринч — человек или животное? Ученые из Англии поставили точку в вопросе, который мучал зрителей 25 лет Гринч — человек или животное? Ученые из Англии поставили точку в вопросе, который мучал зрителей 25 лет Читать дальше 19 декабря 2025
Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу» Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу» Читать дальше 19 декабря 2025
Культовый Т-800 уходит на пенсию: что задумал Кэмерон в новом «Терминаторе» Культовый Т-800 уходит на пенсию: что задумал Кэмерон в новом «Терминаторе» Читать дальше 18 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше