Что смотреть, если нравятся «Хроники Нарнии»: 5 фэнтези с тайными мирами — №3 по описанию чуть ли ни один в один

13 января 2026 21:31
Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес» (2010), «Спайдервик: Хроники» (2008), «Лабиринт Фавна» (2006)

Истории, где дверь в другой мир — лишь начало испытаний.

У «Хроник Нарнии» есть узнаваемая драматургия: привычная реальность внезапно дает трещину, и за ней обнаруживается мир со своей историей, конфликтами и жесткими законами.

Фильмы из этой подборки работают по тому же принципу. Герои попадают в скрытые пространства, которые не подстраиваются под них и быстро проверяют на прочность.

«Лабиринт Фавна» (2006)

«Лабиринт Фавна» (2006)

Испания после гражданской войны. Девочка Офелия переезжает в военный гарнизон и находит древний каменный лабиринт.

Существо из подземного мира утверждает, что она — принцесса, и предлагает пройти три испытания.

Параллельно разворачивается жесткая реальность войны, и оба мира оказываются одинаково опасными.

Рейтинг IMDb: 8.2

«Дом странных детей мисс Перегрин» (2016)

«Дом странных детей мисс Перегрин» (2016)Подросток Джейкоб приезжает на остров и обнаруживает приют, существующий внутри временной петли.

В нем живут дети с необычными способностями, скрывающиеся от существ, охотящихся за ними сквозь время.

Войти в этот мир можно лишь в определенный момент, а нарушение правил лишает защиты.

Рейтинг IMDb: 6.7

«Спайдервик: Хроники» (2008)

«Спайдервик: Хроники» (2008)Семья с тремя детьми переезжает в старый особняк, стоящий на границе скрытого мира. В доме находят дневник, описывающий фей, гоблинов и троллей, существующих рядом с людьми.

За книгой начинается охота, и детям приходится защищать не только себя, но и границу между мирами.

Рейтинг IMDb: 6.5

«Город Эмбер: Побег» (2008)

«Город Эмбер: Побег» (2008)

Подземный город построен как убежище для человечества, но жители давно забыли о поверхности. Когда источник света начинает выходить из строя, двое подростков находят инструкции, указывающие на существование выхода.

Тайный проход ведет в неизвестный мир, от которого зависит судьба всего города.

Рейтинг IMDb: 6.4

«Алиса в Стране чудес» (2010)

«Алиса в Стране чудес» (2010)

Повзрослевшая Алиса снова попадает в подземный мир, где идет война и действует жесткая система власти.

Она оказывается не случайной гостьей, а ключевой фигурой конфликта, начавшегося задолго до ее возвращения.

Сказочное пространство быстро показывает цену каждого решения.

Рейтинг IMDb: 6.4

Фото: Кадр из фильма «Лабиринт Фавна» (2006), «Дом странных детей мисс Перегрин» (2016), «Спайдервик: Хроники» (2008), «Город Эмбер: Побег» (2008), «Алиса в Стране чудес» (2010)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
