От Вестероса до Саннидейла: сериалы 2026 года, мимо которых точно не стоит проходить

Культовые вселенные возвращаются не ради ностальгии, а чтобы переосмыслить себя — с новыми героями и интонацией.

2026 год выглядит как аккуратная ревизия больших франшиз. Студии больше не пытаются просто повторить успех прошлого — вместо этого они смещают фокус на личные истории, сомнения и последствия прежних побед. Ниже — ключевые сериалы года.

«Звездный путь: Академия Звездного Флота» (2026)

Премьера: 15 января 2026 года

События разворачиваются в XXXII веке и фокусируются на первом наборе курсантов возрожденной Академии. Это первый сериал франшизы, где главными героями становятся совсем молодые персонажи.

Авторы обещают показать будущее без утопического глянца, сохранив при этом дух приключений и поиска смысла, который всегда был основой «Звездного пути».

«Рыцарь Семи Королевств» (2026)

Премьера: 18 января 2026 года

Сериал стартует на HBO и HBO Max и переносит зрителя за сто лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета — странствующий рыцарь Дункан Высокий и его юный оруженосец Эгг, за скромной внешностью которого скрывается представитель дома Таргариенов.

Создатели делают ставку на камерность и человеческий масштаб. Здесь меньше политических многоходовок и почти нет магии — вместо этого в фокусе оказываются честь, долг и рыцарские турниры. Проект уже называют попыткой вернуть атмосферу первых сезонов «Игры престолов», где судьбы людей были важнее глобальных катастроф.

«Чудо-человек» (2026)

Премьера: 27 января 2026 года

Сериал выйдет на Disney+ и расскажет историю актёра Саймона Уильямса, который получает шанс сыграть супергероя, будучи настоящим обладателем сверхспособностей — и вынужден скрывать это от всех.

Проект выглядит как ироничный и одновременно тревожный комментарий к индустрии развлечений, где образ важнее реальности. «Чудо-человек» может стать одним из самых нетипичных проектов Marvel, смещая фокус с спасения мира на внутренний конфликт.

«Y: Маршалы» (2026)

Премьера: 1 марта 2026 года

Спин-офф «Йеллоустоуна» сосредоточится на Кейси Даттоне, который присоединяется к элитному подразделению маршалов США. Сериал продолжает исследовать тему закона на границе цивилизации и фронтира.

Создатели обещают более прикладной взгляд на правосудие, рутину службы и конфликты, возникающие между личным опытом и буквой закона. Для фанатов оригинального сериала проект станет логичным и более приземленным продолжением вселенной.

«Паук Нуар» (2026)

Сериал выйдет в 2026 году, точная дата пока не объявлена. Действие разворачивается в альтернативном Нью-Йорке 1930-х. Главный герой — немолодой частный детектив в исполнении Николаса Кейджа, который в прошлом был Человеком-пауком и единственным супергероем города.

Это сознательный уход от привычного супергеройского формата. Вместо костюмов — плащи, вместо шуток — усталость и молчаливое сопротивление. «Паук Нуар» сразу позиционируется как проект для взрослой аудитории, которой интересен не подвиг, а цена, которую герой платит за годы борьбы.

«Бегущий по лезвию 2099» (2026)

Премьера: ориентировочно первая половина 2026 года

Сериал выйдет на Prime Video и продолжит историю спустя пятьдесят лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049». В центре — две героини: преступница Кора и репликант Олуэн. Подробности сюжета пока держат в секрете, но создатели обещают сохранить философскую и визуальную ДНК франшизы.

Проект ожидают с особым вниманием: это первая попытка перенести мир «Бегущего по лезвию» в сериальный формат. Судя по комментариям команды, ставка делается не на экшен, а на размышления о будущем, идентичности и границах человечности.

«Фонари» (2026)

Премьера: ориентировочно середина 2026 года

Сериал станет частью обновленной вселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Сюжет строится как земной детектив: два межгалактических полицейских расследуют убийство в США, которое постепенно оказывается связано с угрозой планетарного масштаба.

Авторы прямо сравнивают тон проекта с первым сезоном «Настоящего детектива». «Фонари» уходят от привычного супергеройского размаха и делают ставку на атмосферу, загадку и медленное раскрытие конфликта, вплетенного в мифологию Корпуса.

«Квест Вижна» (2026)

Премьера: конец 2026 года

Проект Disney+ продолжит линию сериала «ВандаВижн» и станет финальной точкой в истории Вижна. Восемь эпизодов сосредоточатся на поиске идентичности персонажа и его роли в будущем киновселенной Marvel.

Возвращение Альтрона и Джарвиса усиливает ощущение замкнутого круга. Этот сериал выглядит как попытка Marvel спокойно и без шума закрыть одну из самых личных сюжетных арок, не подгоняя её под формат очередного блокбастера.

«Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл» (2026)

Премьера: в течение 2026 года

Сериал выйдет на Hulu и представит новую Истребительницу — шестнадцатилетнюю Нову. Город Саннидейл теперь разделен на две части, а мир стал заметно жестче.

Возвращение Сары Мишель Геллар в роли Баффи связывает поколения и подчеркивает, что это не перезапуск, а продолжение истории — с другими страхами и другой реальностью.

«Кэрри» (2026)

Премьера: 2026 год

Восьмисерийный проект Майка Флэнагана для Prime Video переносит классический сюжет в цифровую эпоху. В центре — изоляция, школьное насилие и давление среды, где наблюдение становится нормой.

Создатели подчеркивают: это история не столько о сверхъестественном, сколько о равнодушии общества. Новый формат позволяет глубже разобрать знакомый сюжет и сделать его по-настоящему современным.

2026 год ясно показывает тренд: сериалы взрослеют вместе со зрителем. Они меньше стремятся удивить и больше — поговорить честно.

