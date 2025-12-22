Колесников без слабых ролей: 5 сериалов с оценками зрителей от 7.7 до 8.2, которые стоит включить — и «Первый отдел» не на 1 месте

Сериалы разных форматов, в которых актер работает в ключевых ролях и удерживает высокие оценки аудитории.

Имя Ивана Колесникова в телевизионных проектах давно ассоциируется с устойчивым зрительским интересом. В этой подборке — пять сериалов с самым высоким зрительским интересом. Они различаются жанрами, но схожи по уровню интереса публики.

«Арбатские тайны» (2025)

Рейтинг Кинопоиска — 8.2.

Мелодраматический сериал Первого канала, действие которого разворачивается в Москве весной 1959 года.

В центр сюжета поставлена история Тани Мещерской, выросшей в детдоме и приехавшей к академику Викентию Рябинскому, которого она считает своим отцом.

Колесников исполняет роль Эдика — игрока и жиголо, однокурсника сына Рябинского.

Персонаж втянут в личные отношения с матерью Виктора, а позже пытается сблизиться с Таней. По ходу сериала выясняется, что он скрывает реальный образ жизни и регулярно лжёт окружающим.

«Русские горки» (2021)

Рейтинг Кинопоиска — 8.1.

Историческая драма, охватывающая период с 1945 года и последующие десятилетия. Сюжет строится вокруг двух фронтовиков — Марка Шварца и Петра Иконникова.

Колесников играет Марка Шварца. В начале истории он мечтает стать скульптором, но со временем выбирает карьерный путь и личную выгоду.

В какой-то момент он начинает сотрудничать с органами, что становится причиной конфликта с Петром.

Несмотря на родственные связи и совместную жизнь в одном доме, герои на долгие годы прекращают общение.

«Первый отдел» (2020–)

Рейтинг Кинопоиска — 8.1.

Криминальный сериал НТВ о работе следователей Следственного комитета.

Колесников исполняет главную роль Юрия Брагина — следователя, которого регулярно отправляют в командировки для расследования сложных дел в регионах.

Герой принципиально избегает административной карьеры и предпочитает самостоятельную работу «на земле». Сериал основан на реальных уголовных делах и выходит уже несколько сезонов.

«Пётр I: Последний царь и первый император» (2022)

Рейтинг Кинопоиска — 7.8.

Документально-художественный сериал о становлении Петра I, совмещающий игровые сцены и документальные вставки.

Колесников исполняет роль Петра I. Проект охватывает ключевые этапы правления — от первых реформ до формирования империи.

«Папаши» (2024)

Рейтинг Кинопоиска — 7.7.

Детективная комедия НТВ, объединяющая персонажей из разных сериалов канала. По сюжету воспитанник детского дома рассылает письма известным полицейским, называя каждого своим отцом.

Колесников играет Соболева — одного из адресатов письма. Его герой включается в общее расследование и становится частью командной истории, заметно отличающейся по тону от привычных для актёра ролей.

Вам будет интересно: 2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы