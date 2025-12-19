2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы

НТВ меняет тональность линейки детективов. В четырёх сериалах, запланированных на январь–июнь 2026 года, в центре больше не «дело недели», а личная причина, из-за которой герой больше не может оставаться в рамках инструкции.
«Тамбовский волк», «Один за всех», «Законник» и «Мёртвая точка» объединяет общий нерв: закон отступает, когда под ударом семья.
«Тамбовский волк»
Опер угрозыска Максим Волков получает видеокассету с записью убийства отца, произошедшего тридцать лет назад.
Всё это время ему говорили о несчастном случае, но плёнка меняет прошлое местами. Волков начинает собственное расследование, параллельно ведя рабочие дела — от бытовых преступлений до линии с маньяком.
Режиссёр сериала — Михаил Кабанов.
Главные роли исполняют Алексей Демидов, Сергей Колос и Кристина Убелс.
«Один за всех»
Илья Аверьянов возвращается в родной город после исчезновения отца, а вскоре узнаёт, что того объявили погибшим — якобы в результате несчастного случая.
Однако Илья уверен, что смерть была инсценирована. Расследование выводит его на коррупционный узел, где власть делят мэр города и его брат — криминальный авторитет.
Режиссёр — Сергей Гиргель.
В главных ролях Владимир Верёвочкин, Филипп Азаров, Максим Брагинец.
«Законник»
Бывший следователь Кирилл так и не оправился после гибели дочери.
Когда мафиози, ставший новой целью киллера, предлагает ему работу, Кирилл вынужден вернуться к расследованию.
Особенность дела — метод убийств: преступник использует вирус, не оставляя прямых улик. Личная трагедия здесь становится единственным мотиватором идти до конца.
Режиссёр проекта — Денис Карышев.
Главную роль исполняет Роман Маякин.
«Мёртвая точка»
Адвокат Рита Галич отказывается верить в вину отца, обвинённого в убийстве аспирантки.
Все доказательства указывают на него, но Рита собирает собственную команду и шаг за шагом выходит на рейдерскую группировку.
Расследование быстро перестаёт быть частным и превращается в борьбу с системой.
Режиссёр — Сергей Краснов.
В главной роли Карина Андоленко.
