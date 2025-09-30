Четвертый сезон кончился, но это еще не финал: в каком порядке смотреть аниме «Доктор Стоун»

В аниме «Доктор Стоун» — наука становится главным супергероем. Всё человечество превращено в камень, а спустя тысячелетия просыпается гениальный школьник Сэнку. Вместе с друзьями он начинает величайшее в истории приключение — возрождение цивилизации с чистого листа.

Но франшиза получилась не только объемной, но и запутанной. Только недавно завершился выход новых серий четвертого сезона, но это еще не его финал. Разбираемся, как смотреть аниме.

Сколько сезонов в аниме «Доктор Стоун»?

Всё началось с манги, которая выходила с 2017 по 2022 год. Она заняла 26 томов и стала настоящим хитом.

Аниме-адаптация стартовала в 2019 году и с тех пор значительно разрослась. На сегодняшний день франшиза включает четыре основных сезона.

Правда, здесь есть своя особенность: третий сезон разделён на две части, а заключительный, четвёртый — и вовсе на три.

Порядок просмотра аниме «Доктор Стоун»

Чтобы полностью погрузиться в историю, важно начать с самого первого сезона из 24 серий. Затем следует спецвыпуск «Доктор Стоун: Каменные войны», так называемый нулевой эпизод.

После наступает очередь второго сезона из 11 серий и спецвыпуска «Доктор Стоун: Рюсуй». Третий сезон аниме разделен на две части по 11 эпизодов. А четвертый сезон состоит сразу из трех частей.

Первые 12 серий уже показали в начале этого года. Финал второй партии из 12 серий состоялся буквально на днях. А заключительную часть эпизодов зрители увидят уже в 2026 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что свежий аниме-хит побил рекорд «Унесенных призраками» спустя 24 года.