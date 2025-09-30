Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Четвертый сезон кончился, но это еще не финал: в каком порядке смотреть аниме «Доктор Стоун»

Четвертый сезон кончился, но это еще не финал: в каком порядке смотреть аниме «Доктор Стоун»

30 сентября 2025 11:50
Кадр из мультсериала «Доктор Стоун»

У франшизы непростая хронология.  

В аниме «Доктор Стоун» — наука становится главным супергероем. Всё человечество превращено в камень, а спустя тысячелетия просыпается гениальный школьник Сэнку. Вместе с друзьями он начинает величайшее в истории приключение — возрождение цивилизации с чистого листа.

Но франшиза получилась не только объемной, но и запутанной. Только недавно завершился выход новых серий четвертого сезона, но это еще не его финал. Разбираемся, как смотреть аниме.

Сколько сезонов в аниме «Доктор Стоун»?

Всё началось с манги, которая выходила с 2017 по 2022 год. Она заняла 26 томов и стала настоящим хитом.

Аниме-адаптация стартовала в 2019 году и с тех пор значительно разрослась. На сегодняшний день франшиза включает четыре основных сезона.

Правда, здесь есть своя особенность: третий сезон разделён на две части, а заключительный, четвёртый — и вовсе на три.

Кадр из мультсериала «Доктор Стоун»

Порядок просмотра аниме «Доктор Стоун»

Чтобы полностью погрузиться в историю, важно начать с самого первого сезона из 24 серий. Затем следует спецвыпуск «Доктор Стоун: Каменные войны», так называемый нулевой эпизод.

После наступает очередь второго сезона из 11 серий и спецвыпуска «Доктор Стоун: Рюсуй». Третий сезон аниме разделен на две части по 11 эпизодов. А четвертый сезон состоит сразу из трех частей.

Первые 12 серий уже показали в начале этого года. Финал второй партии из 12 серий состоялся буквально на днях. А заключительную часть эпизодов зрители увидят уже в 2026 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что свежий аниме-хит побил рекорд «Унесенных призраками» спустя 24 года.

Фото: Кадры из мультсериала «Доктор Стоун»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думали, знаете «Машу и Медведя» наизусть? Оказывается, у озорной девчонки есть сестра, и она ее полная противоположность Думали, знаете «Машу и Медведя» наизусть? Оказывается, у озорной девчонки есть сестра, и она ее полная противоположность Читать дальше 2 октября 2025
4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон? 4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон? Читать дальше 1 октября 2025
Кто главный злодей в «Гачиакута»? Ответ удивит даже фанатов манги и аниме — совсем не чудище, а человек Кто главный злодей в «Гачиакута»? Ответ удивит даже фанатов манги и аниме — совсем не чудище, а человек Читать дальше 1 октября 2025
Барт открывает школу, Гомер — бизнес: ловите график выхода 37 сезона «Симпсонов», которые снова не дадут лечь спать пораньше Барт открывает школу, Гомер — бизнес: ловите график выхода 37 сезона «Симпсонов», которые снова не дадут лечь спать пораньше Читать дальше 30 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере 2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере Читать дальше 2 октября 2025
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы Читать дальше 2 октября 2025
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны Читать дальше 2 октября 2025
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов» Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов» Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше