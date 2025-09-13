Меню
Успех, которого не ожидали: свежий аниме-хит побил рекорд «Унесенных призраками» спустя 24 года

13 сентября 2025 18:37
«Унесённые призраками»

По кассовым сборам «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал лучшим в Японии.

В японском прокате случилось то, чего ждали давно: легендарные «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки уступили место новому рекордсмену.

Первая часть трилогии «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» собрала более 214 миллионов долларов и сделала это быстрее любой другой картины в истории страны.

Конец эпохи Ghibli

Фильм студии Ghibli почти четверть века оставался эталоном и недосягаемой вершиной для японского кинематографа.

Но теперь его обошёл хит новой эпохи — история по мотивам популярной манги и аниме «Истребитель демонов». Общие сборы «Бесконечной крепости» уже перевалили за 272 миллиона долларов, и это только начало.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»

Рейтинги и признание

Картина получила 8.7 на IMDb — чуть выше, чем «Унесённые призраками» с их 8.6. Разрыв минимальный, но символичный: культовое аниме XXI века теперь уверенно соревнуется с классикой.

Впереди у «Бесконечной крепости» лишь ещё один феномен — «Поезд «Бесконечный» (2020), который до сих пор держит рекорд франшизы.

Американский старт

Премьеру в США ждут уже в ближайшие выходные. В англоязычной версии голос главному герою подарил Ченнинг Татум — маркетинговый ход, который наверняка привлечёт дополнительную аудиторию.

Sony прогнозирует стартовые 35 миллионов долларов, но независимые аналитики уверены: фильм может взять планку в 40–60 миллионов и обойти мультфильм «Покемоны: Мьюту наносит ответный удар», державших рекорд с конца 90-х.

Аниме в мировом топе

С такими темпами «Бесконечная крепость» способна войти в десятку самых кассовых фильмов года рядом с блокбастерами вроде «Супермена» или «Нэчжа побеждает Царя драконов».

Для японской анимации это больше, чем успех — это признание её глобальной силы и того, что аниме сегодня формирует киноповестку не меньше, чем Голливуд.

Источник: fictionhorizon.com

Также прочитайте: Кинг назвал 10 лучших фильмов в истории кино: 6 из 70-х, 3 из 40-х, 1 из 90-х — но ни одной его экранизации

Фото: Кадр из аниме «Унесённые призраками»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
