«Чебурашка 2» обошел «Простоквашино» и «Буратино» вместе взятых: за 5 дней — 3 млрд рублей, и это только начало

7 января 2026 15:13
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Определен лидер кассовых сборов.

Чебурашка продолжает бить все рекорды. Вторая часть приключений ушастого героя стартовала в прокате 1 января и всего за пять дней собрала больше 3 миллиардов рублей. Предыдущий рекорд по скорости тоже принадлежал ему, но первой части для этого понадобилось целых девять дней.

Другие новогодние сказки, вышедшие в эти же праздники, пока не могут приблизиться к таким феноменальным цифрам. Лидерство Чебурашки остаётся абсолютным и неоспоримым.

Сборы «Чебурашки 2»

Согласно данным «КиноВидеоБизнес», сборы второй части уже перешагнули отметку в 3,3 миллиарда рублей. Это выводит «Чебурашку 2» на четвёртое место в рейтинге самых кассовых картин в истории российского проката. Прямо сейчас выше находятся только первый «Чебурашка», «Холоп 2» и «Аватар».

При этом последние два лидера вот-вот уступят свои позиции. Так что в ближайшее время станет ясно, удастся ли сиквелу совершить, казалось бы, невозможное — обогнать по сборам самого себя. Смогут ли новые приключения любимого героя собрать больше 7 миллиардов рублей, покажет время.

Сборы «Простоквашино» и «Буратино»

Другие громкие новогодние премьеры, «Простоквашино» и «Буратино», пока не могут составить конкуренцию лидеру. Однако и они демонстрируют очень достойный результат, уже преодолев важный рубеж в миллиард рублей. Это доказывает устойчивый интерес зрителей к семейному кино в праздники.

Кадр из фильма «Простоквашино»

Сборы у этих двух картин оказались почти одинаковыми. По последним данным, за первые пять дней января «Простоквашино» собрало 1,221 миллиарда рублей, а «Буратино» — 1,218 миллиарда.

Кадр из фильма «Буратино»

Фото: Кадры из фильмов «Чебурашка 2» (2026), «Буратино» (2026), «Простоквашино» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
