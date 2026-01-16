«Аватар 3» уже в кино: вот в каком порядке я пересмотрела предыдущие части, чтобы не потеряться в сюжете

Франшиза «Аватар» за пятнадцать лет превратилась из одного фантастического фильма в полноценную сагу. Пандора, народ на’ви и история Джейка Салли разрастаются от части к части, и теперь вопрос «с чего начинать» звучит уже не так просто. На самом деле хронология у этой вселенной линейная — и путаться здесь не нужно.

«Аватар» (2009)

Именно с этого фильма начинается все. Зрителя знакомят с планетой Пандора, народом на’ви и историей бывшего морпеха Джейка Салли, который получает новое тело и постепенно переходит на сторону инопланетян. Это фундамент всей франшизы: здесь закладываются конфликт людей и Пандоры, отношения Джейка и Нейтири и сама философия мира.

«Аватар: Путь воды» (2022)

Продолжение переносит действие на много лет вперед. Джейк уже вождь, у него семья, а война с людьми выходит на новый уровень. Появляются морские кланы и океанская часть Пандоры. Этот фильм расширяет вселенную и показывает, что история больше не только про выживание, но и про наследие.

«Аватар: Пламя и пепел» (2025)

Третья часть продолжает сюжет сразу после «Пути воды». В центре — новые кланы, тема утраты и война, которая становится еще жестче. Здесь Кэмерон начинает разрушать привычное деление на «хороших» и «плохих», показывая, что конфликт сложнее, чем казалось.

«Аватар 4» и «Аватар 5»

Будущие части выйдут ориентировочно в 2029 и 2031 годах. История останется последовательной: каждое продолжение напрямую вытекает из предыдущего. По слухам, в пятом фильме действие частично перенесется на Землю.

Хронология «Аватара» проста: смотреть фильмы нужно строго по порядку выхода. Именно так раскрывается судьба Джейка, Пандоры и всей этой большой космической войны.

