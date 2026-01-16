Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Аватар 3» уже в кино: вот в каком порядке я пересмотрела предыдущие части, чтобы не потеряться в сюжете

«Аватар 3» уже в кино: вот в каком порядке я пересмотрела предыдущие части, чтобы не потеряться в сюжете

16 января 2026 13:46
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Тут идеальная хронология, чтобы освежить память.

Франшиза «Аватар» за пятнадцать лет превратилась из одного фантастического фильма в полноценную сагу. Пандора, народ на’ви и история Джейка Салли разрастаются от части к части, и теперь вопрос «с чего начинать» звучит уже не так просто. На самом деле хронология у этой вселенной линейная — и путаться здесь не нужно.

«Аватар» (2009)

Именно с этого фильма начинается все. Зрителя знакомят с планетой Пандора, народом на’ви и историей бывшего морпеха Джейка Салли, который получает новое тело и постепенно переходит на сторону инопланетян. Это фундамент всей франшизы: здесь закладываются конфликт людей и Пандоры, отношения Джейка и Нейтири и сама философия мира.

«Аватар: Путь воды» (2022)

Продолжение переносит действие на много лет вперед. Джейк уже вождь, у него семья, а война с людьми выходит на новый уровень. Появляются морские кланы и океанская часть Пандоры. Этот фильм расширяет вселенную и показывает, что история больше не только про выживание, но и про наследие.

«Аватар: Пламя и пепел» (2025)

Третья часть продолжает сюжет сразу после «Пути воды». В центре — новые кланы, тема утраты и война, которая становится еще жестче. Здесь Кэмерон начинает разрушать привычное деление на «хороших» и «плохих», показывая, что конфликт сложнее, чем казалось.

«Аватар 4» и «Аватар 5»

Будущие части выйдут ориентировочно в 2029 и 2031 годах. История останется последовательной: каждое продолжение напрямую вытекает из предыдущего. По слухам, в пятом фильме действие частично перенесется на Землю.

Хронология «Аватара» проста: смотреть фильмы нужно строго по порядку выхода. Именно так раскрывается судьба Джейка, Пандоры и всей этой большой космической войны.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто выживет до финала франшизы.

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Я уже ставлю напоминание в календаре: названа точная дата, когда «Аватар: Пламя и пепел» появится в российских кинотеатрах Я уже ставлю напоминание в календаре: названа точная дата, когда «Аватар: Пламя и пепел» появится в российских кинотеатрах Читать дальше 13 января 2026
«Фоллаут» уверенно шагает к финалу: вот график выхода 6,7 и 8 эпизодов, а еще свежая информация о 3 сезоне «Фоллаут» уверенно шагает к финалу: вот график выхода 6,7 и 8 эпизодов, а еще свежая информация о 3 сезоне Читать дальше 17 января 2026
В новой части «Достать ножи» неслучайно был книжный клуб: прочитала эти 5 детективов и наконец поняла смысл фильма целиком В новой части «Достать ножи» неслучайно был книжный клуб: прочитала эти 5 детективов и наконец поняла смысл фильма целиком Читать дальше 16 января 2026
11 часов это не предел: Питер Джексон наконец прокомментировал слух о самой большой версии «Властелина колец» 11 часов это не предел: Питер Джексон наконец прокомментировал слух о самой большой версии «Властелина колец» Читать дальше 15 января 2026
На теле Сириуса Блэка написана вся его судьба: вот что на самом деле значат его татуировки — расшифровываем самые главные На теле Сириуса Блэка написана вся его судьба: вот что на самом деле значат его татуировки — расшифровываем самые главные Читать дальше 15 января 2026
Для франшизы «Кошмар на улице Вязов» сначала сняли другой финал: то, что случилось с Фредди, решили зрителям не показывать Для франшизы «Кошмар на улице Вязов» сначала сняли другой финал: то, что случилось с Фредди, решили зрителям не показывать Читать дальше 15 января 2026
Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет Читать дальше 14 января 2026
Гадали, почему Т‑800 стал таким добрым в «Терминаторе 2»? Мы узнали, что вырезал из фильма Джеймс Кэмерон Гадали, почему Т‑800 стал таким добрым в «Терминаторе 2»? Мы узнали, что вырезал из фильма Джеймс Кэмерон Читать дальше 13 января 2026
«..И у меня на это 5 причин»: почему самый мудрый маг Средиземья Гэндальф избегал прямой битвы с Сауроном «..И у меня на это 5 причин»: почему самый мудрый маг Средиземья Гэндальф избегал прямой битвы с Сауроном Читать дальше 13 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше