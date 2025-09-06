Меню
Архитектор – всего лишь пешка? Кто на самом деле отдавал ему приказы в «Невском»

6 сентября 2025 21:02
Кадр из сериала «Невский»

История «Архитектора» на самом деле куда сложнее, чем думали многие вначале.

В сериале «Невский» образ загадочного «Архитектора» держит зрителей в напряжении несколько сезонов подряд. Он словно невидимая рука, управляющая судьбами героев, но сам почти не появляется на экране. Кто он? И главное — кто на самом деле стоял выше него и отдавал приказы?

«Командир Архитекторов» — невидимый игрок

В начале истории «Архитектор» кажется вершителем судеб, но вскоре становится ясно: он лишь исполнитель.

Главные указания поступают от таинственного «Командира Архитекторов» — фигуры, которая управляет сетью ликвидаций и секретных операций. Именно ему подчиняется Шубин, выполняя приказы, которые невозможно оспаривать.

Кадр из сериала «Невский»

Генерал Мельников — настоящий мозг операции

За семь сезонов зрители прошли путь от догадок до шокирующего раскрытия: вся структура «Архитекторов» — это инструмент генерала Георгия Мельникова, известного под прозвищем «Зомби».

Он создал этот отряд ещё во времена Афганской войны, а затем использовал его для контроля над криминальными схемами и устранения неудобных людей. «Архитектор» же стал лишь видимой маской для чужой воли.

Почему его личность скрывали

Создатели сериала намеренно держали зрителей в напряжении. Маска «Архитектора» была символом страха, но не власти.

За кулисами стоял человек с огромным влиянием — с военными связями, опытом и ресурсами. Именно поэтому его имя всплывает лишь в ключевых сезонах, когда становится ясно, что ставки в игре куда выше, чем обычные разборки.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
