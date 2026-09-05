Американцы сняли боевик про СССР с Райаном Рейнольдсом: «Можно было смеяться до слёз»

Современные боевики всё чаще делают ставку на масштабные спецэффекты, но иногда зрителям не хватает простых историй с напряжённым сюжетом, харизматичными героями и настоящим ощущением опасности. Похоже, именно поэтому фильм «Мэйдэй» с Райаном Рейнольдсом вызвал такой интерес у критиков.

Картина переносит зрителей в необычный исторический контекст — во времена СССР — и сочетает шпионский триллер, экшен и элементы политической драмы.

Сюжет

В центре истории — американский военный пилот, который во время холодной войны отправляется в СССР с секретным заданием. Миссия заканчивается аварией, после которой его спасает бывший сотрудник КГБ, с большим интересом относящийся к американской культуре.

Детали

Комедийный боевик «Мэйдэй» с Райаном Рейнольдсом вышел на Apple TV+ 4 сентября. Ещё до премьеры фильм успел получить положительные отзывы критиков: на Rotten Tomatoes у него 87% положительных рецензий.

Обозреватели отмечают удачное сочетание экшена и комедии с атмосферой боевиков 1980-х. Отдельно хвалят Райана Рейнольдса и Кеннета Брану — именно их дуэт становится одной из главных особенностей фильма.

«Отличное сочетание юмора, драмы и интриги», «Смешной, забавный, трогательный, потрясающий сценарий, безупречная режиссура, невероятная игра актеров», «Отличная актёрская игра, действительно классный сюжет и моменты, от которых можно было смеяться до слёз», — пишут в рецензиях.

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