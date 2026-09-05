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Киноафиша Статьи Американцы сняли боевик про СССР с Райаном Рейнольдсом: «Можно было смеяться до слёз»

Американцы сняли боевик про СССР с Райаном Рейнольдсом: «Можно было смеяться до слёз»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Мэйдэй» (2026)

Зрители оценили релиз положительно.

Современные боевики всё чаще делают ставку на масштабные спецэффекты, но иногда зрителям не хватает простых историй с напряжённым сюжетом, харизматичными героями и настоящим ощущением опасности. Похоже, именно поэтому фильм «Мэйдэй» с Райаном Рейнольдсом вызвал такой интерес у критиков.

Картина переносит зрителей в необычный исторический контекст — во времена СССР — и сочетает шпионский триллер, экшен и элементы политической драмы.

Сюжет

В центре истории — американский военный пилот, который во время холодной войны отправляется в СССР с секретным заданием. Миссия заканчивается аварией, после которой его спасает бывший сотрудник КГБ, с большим интересом относящийся к американской культуре.

Кадр из фильма «Мэйдэй» (2026)

Детали

Комедийный боевик «Мэйдэй» с Райаном Рейнольдсом вышел на Apple TV+ 4 сентября. Ещё до премьеры фильм успел получить положительные отзывы критиков: на Rotten Tomatoes у него 87% положительных рецензий.

Обозреватели отмечают удачное сочетание экшена и комедии с атмосферой боевиков 1980-х. Отдельно хвалят Райана Рейнольдса и Кеннета Брану — именно их дуэт становится одной из главных особенностей фильма.

«Отличное сочетание юмора, драмы и интриги», «Смешной, забавный, трогательный, потрясающий сценарий, безупречная режиссура, невероятная игра актеров», «Отличная актёрская игра, действительно классный сюжет и моменты, от которых можно было смеяться до слёз», — пишут в рецензиях.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Мэйдэй» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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