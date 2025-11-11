«Алло? Это страх!»: что смотреть после «Черного телефона 2», чтобы дрожь в коленках не прошла еще минимум неделю — вот 5 вариантов

Телефон снова зазвонил — но на том конце, как водится, вовсе не оператор. На цифровых площадках появился «Чёрноый телефон 2» — продолжение ужастика по рассказу Джо Хилла, сына самого Стивена Кинга.

Звонок из потустороннего мира снова в моде. А это значит, пора вспомнить фильмы, где страх не орёт в ухо, а шепчет, медленно проникая под кожу.

«Мама», 2013

Режиссёр Энди Мускетти, ученик Гильермо дель Торо, подарил нам одну из самых печальных историй о призраках. Как и в «Чёрном телефоне», здесь ужас — не монстр, а боль. Демон «Мамы» приходит не мстить, а удержать. За этим страхом — любовь, пусть и безумная.

«Другие», 2001

Фильм Алехандро Аменабара с Николь Кидман — не просто хоррор, а шекспировская трагедия в декорациях старого особняка. Тишина, занавесы, детские шёпоты — и финал, который до сих пор обсуждают. «Чёрный телефон 2» унаследовал у него главное — умение пугать не скримерами, а осознанием.

«Не дыши», 2016

Герои думали, что грабят слепого старика, но оказалось, что кошмар живёт в темноте. Феде Альварес снял редкий триллер, где злодей вызывает и ужас, и сочувствие. Та же моральная зыбкость чувствуется и в «Чёрном телефоне 2»: зло — не безумие, а искажённая боль.

«Синистер», 2012

До «Телефона» Итан Хоук уже сталкивался с потусторонним. В «Синистере» его герой находит плёнки, от которых стынет кровь. Учёные позже признали этот фильм «самым страшным» по реакции зрителей. И, честно говоря, спорить с ними трудно.

«Бабадук», 2014

Австралийская режиссёрка Дженнифер Кент доказала: иногда страшнее всего — собственный дом. Тень под кроватью — это горе, вина и усталость. Как и в «Чёрном телефоне», чудовище здесь говорит голосом утраты.

Хорошие хорроры не просто пугают. Они напоминают: страх — это тоже связь. Иногда звонок из тьмы нужен, чтобы вспомнить, что мы ещё живы.

