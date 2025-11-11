Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Алло? Это страх!»: что смотреть после «Черного телефона 2», чтобы дрожь в коленках не прошла еще минимум неделю — вот 5 вариантов

«Алло? Это страх!»: что смотреть после «Черного телефона 2», чтобы дрожь в коленках не прошла еще минимум неделю — вот 5 вариантов

11 ноября 2025 09:25
Кадры из фильма «Чёрный телефон 2» (2025), «Не дыши» (2016), «Бабадук» (2014)

Лучше не включайте эти фильмы ночью.

Телефон снова зазвонил — но на том конце, как водится, вовсе не оператор. На цифровых площадках появился «Чёрноый телефон 2» — продолжение ужастика по рассказу Джо Хилла, сына самого Стивена Кинга.

Звонок из потустороннего мира снова в моде. А это значит, пора вспомнить фильмы, где страх не орёт в ухо, а шепчет, медленно проникая под кожу.

«Мама», 2013

Режиссёр Энди Мускетти, ученик Гильермо дель Торо, подарил нам одну из самых печальных историй о призраках. Как и в «Чёрном телефоне», здесь ужас — не монстр, а боль. Демон «Мамы» приходит не мстить, а удержать. За этим страхом — любовь, пусть и безумная.

«Другие», 2001

Фильм Алехандро Аменабара с Николь Кидман — не просто хоррор, а шекспировская трагедия в декорациях старого особняка. Тишина, занавесы, детские шёпоты — и финал, который до сих пор обсуждают. «Чёрный телефон 2» унаследовал у него главное — умение пугать не скримерами, а осознанием.

«Не дыши», 2016

Герои думали, что грабят слепого старика, но оказалось, что кошмар живёт в темноте. Феде Альварес снял редкий триллер, где злодей вызывает и ужас, и сочувствие. Та же моральная зыбкость чувствуется и в «Чёрном телефоне 2»: зло — не безумие, а искажённая боль.

«Синистер», 2012

До «Телефона» Итан Хоук уже сталкивался с потусторонним. В «Синистере» его герой находит плёнки, от которых стынет кровь. Учёные позже признали этот фильм «самым страшным» по реакции зрителей. И, честно говоря, спорить с ними трудно.

«Бабадук», 2014

Австралийская режиссёрка Дженнифер Кент доказала: иногда страшнее всего — собственный дом. Тень под кроватью — это горе, вина и усталость. Как и в «Чёрном телефоне», чудовище здесь говорит голосом утраты.

Хорошие хорроры не просто пугают. Они напоминают: страх — это тоже связь. Иногда звонок из тьмы нужен, чтобы вспомнить, что мы ещё живы.

Ранее мы писали: Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров

Фото: Кадры из фильма «Чёрный телефон 2» (2025), «Не дыши» (2016), «Бабадук» (2014)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У этих 5 мультсериалов не было ни одного плохого сезона: шедевры вплоть до самого финала У этих 5 мультсериалов не было ни одного плохого сезона: шедевры вплоть до самого финала Читать дальше 10 ноября 2025
5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится 5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится Читать дальше 8 ноября 2025
Эти 5 фэнтези-фильмов незаслуженно оказались в тени «Властелина колец»: зрители их пропустили — и зря Эти 5 фэнтези-фильмов незаслуженно оказались в тени «Властелина колец»: зрители их пропустили — и зря Читать дальше 8 ноября 2025
Когда зло все это время было рядом: 3 сериала, похожие на новинку «Как приручить лису» — 2 российских и один зарубежный Когда зло все это время было рядом: 3 сериала, похожие на новинку «Как приручить лису» — 2 российских и один зарубежный Читать дальше 7 ноября 2025
Не можете дождаться нового «Зверополиса»? Вот 3 похожих на него мультфильма, которые помогут скоротать время Не можете дождаться нового «Зверополиса»? Вот 3 похожих на него мультфильма, которые помогут скоротать время Читать дальше 7 ноября 2025
От Гармаша до Боярской: 5 мини-сериалов НТВ, которые цепляют сильнее, чем «Пес» и «Ментовские войны» От Гармаша до Боярской: 5 мини-сериалов НТВ, которые цепляют сильнее, чем «Пес» и «Ментовские войны» Читать дальше 11 ноября 2025
Думали, «Шерлок» — вершина детективов? Тогда вы просто не видели «Люпена» от Netflix — 70 млн просмотров за первый месяц как вам? Думали, «Шерлок» — вершина детективов? Тогда вы просто не видели «Люпена» от Netflix — 70 млн просмотров за первый месяц как вам? Читать дальше 11 ноября 2025
«А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах «А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах Читать дальше 11 ноября 2025
Разумны ли ксеноморфы из «Чужого»? Учёные и фанаты спорят уже 40 лет — вот к какому мнению пришли Разумны ли ксеноморфы из «Чужого»? Учёные и фанаты спорят уже 40 лет — вот к какому мнению пришли Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше