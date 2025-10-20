Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров

Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров

20 октября 2025 17:15
Кадр из фильма «Черный телефон 2»

Злодеи оказались очень похожи.

«Чёрный телефон 2» вернул на экраны Хватателя в исполнении Итана Хоука. Это несколько удивило зрителей, ведь маньяк был убит в предыдущем фильме.

Теперь же он превратился в злобную силу, обладающую способностью преследовать чужие сны и серьёзно ранить людей в реальном мире. И это делает его похожим на одного очень известного злодея — Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов».

Как «Чёрный телефон 2» превратил Хватателя во Фредди Крюгера

«Чёрный телефон 2» переосмысливает Хватателя как бестелесную угрозу, превращая его в сверхъестественную фигуру вроде Фредди Крюгера. Это был единственный способ вернуть похитителя на экран после убийства в оригинальном фильме, где у него кстати не было никаких сверхспособностей.

Сиквел раскрыл, что Хвататель попал в ад после своей смерти, где демонические силы оставили ему только худшие качества. В таком образе он смог прорваться в материальный мир. Воодушевлённый страхом прежних жертв, Хвататель теперь смог перемещаться по чужим снам и атаковать людей в реальности.

Это наделяет его способностями Крюгера. Злодеи действительно похожи: оба охотились на детей, вернулись из потустороннего мира с новыми силами и мстят родным того, кто пытался их убить.

Финал у них тоже похож: жертва дает им отпор прямо в царстве снов.

Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов»

Потенциал для «Чёрного телефона 3»

Сверхъестественное возвращение Хватателя — интересный способ продолжения франшизы. Если авторы захотят снять еще сиквел, то им не составит труда заставить маньяка вырваться из своей ледяной тюрьмы. Это могло бы позволить ему возобновить охоту на Финни и Гвен или преследовать других подростков.

И эта новая версия Фредди Крюгера — более тревожная и опасная. Ведь в случае с «Чёрным телефоном» зрители уже видели зверства Хватателя в реальной жизни. А о том, что делал раньше Крюгер, аудитория узнавала лишь к концу первого фильма, когда он вернулся в виде призрака-убийцы.

Теперь у авторов новой дилогии есть все шансы превратить «Чёрный телефон» в «Кошмар на улице Вязов» для зумеров.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2».

Фото: Кадры из фильмов «Кошмар на улице Вязов» (1984), «Черный телефон 2» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Возраст объясняет весь кошмар на экране: сколько лет будет Финни в фильме «Черный телефон 2»? Возраст объясняет весь кошмар на экране: сколько лет будет Финни в фильме «Черный телефон 2»? Читать дальше 17 октября 2025
«Моя реация реакция на экране была абсолютно искренней»: МакКонахи впервые рассказал, о чем думал, когда рыдал в «Интерстелларе» «Моя реация реакция на экране была абсолютно искренней»: МакКонахи впервые рассказал, о чем думал, когда рыдал в «Интерстелларе» Читать дальше 20 октября 2025
«Чужой против Хищника 3» мог выйти на экраны, если бы не Ридли Скотт: «Прометей» все испортил «Чужой против Хищника 3» мог выйти на экраны, если бы не Ридли Скотт: «Прометей» все испортил Читать дальше 20 октября 2025
Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли Читать дальше 19 октября 2025
Неужели «Черный телефон» основан на реальных событиях? Правда, от которой мурашки по коже Неужели «Черный телефон» основан на реальных событиях? Правда, от которой мурашки по коже Читать дальше 19 октября 2025
С Беллой все просто — у нее любовь. А у остальных? Как Каллены из саги «Сумерки» стали вампирами и что им это стоило С Беллой все просто — у нее любовь. А у остальных? Как Каллены из саги «Сумерки» стали вампирами и что им это стоило Читать дальше 19 октября 2025
Реальный Энди Дюфрейн нашелся в Индии: преступник повторил аферу из «Побега из Шоушенка» — финал был другим Реальный Энди Дюфрейн нашелся в Индии: преступник повторил аферу из «Побега из Шоушенка» — финал был другим Читать дальше 19 октября 2025
Чудовищно толстый и жалкий: Хвататель в фильме «Черный телефон» совсем не такой, как в книге сына Кинга – больше похож на клоуна Чудовищно толстый и жалкий: Хвататель в фильме «Черный телефон» совсем не такой, как в книге сына Кинга – больше похож на клоуна Читать дальше 18 октября 2025
До встречи с Финни Хвататель убил 5 детей: кем они были и как помогли прикончить маньяка в «Черном телефоне» До встречи с Финни Хвататель убил 5 детей: кем они были и как помогли прикончить маньяка в «Черном телефоне» Читать дальше 17 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше