Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров

«Чёрный телефон 2» вернул на экраны Хватателя в исполнении Итана Хоука. Это несколько удивило зрителей, ведь маньяк был убит в предыдущем фильме.

Теперь же он превратился в злобную силу, обладающую способностью преследовать чужие сны и серьёзно ранить людей в реальном мире. И это делает его похожим на одного очень известного злодея — Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов».

Как «Чёрный телефон 2» превратил Хватателя во Фредди Крюгера

«Чёрный телефон 2» переосмысливает Хватателя как бестелесную угрозу, превращая его в сверхъестественную фигуру вроде Фредди Крюгера. Это был единственный способ вернуть похитителя на экран после убийства в оригинальном фильме, где у него кстати не было никаких сверхспособностей.

Сиквел раскрыл, что Хвататель попал в ад после своей смерти, где демонические силы оставили ему только худшие качества. В таком образе он смог прорваться в материальный мир. Воодушевлённый страхом прежних жертв, Хвататель теперь смог перемещаться по чужим снам и атаковать людей в реальности.

Это наделяет его способностями Крюгера. Злодеи действительно похожи: оба охотились на детей, вернулись из потустороннего мира с новыми силами и мстят родным того, кто пытался их убить.

Финал у них тоже похож: жертва дает им отпор прямо в царстве снов.

Потенциал для «Чёрного телефона 3»

Сверхъестественное возвращение Хватателя — интересный способ продолжения франшизы. Если авторы захотят снять еще сиквел, то им не составит труда заставить маньяка вырваться из своей ледяной тюрьмы. Это могло бы позволить ему возобновить охоту на Финни и Гвен или преследовать других подростков.

И эта новая версия Фредди Крюгера — более тревожная и опасная. Ведь в случае с «Чёрным телефоном» зрители уже видели зверства Хватателя в реальной жизни. А о том, что делал раньше Крюгер, аудитория узнавала лишь к концу первого фильма, когда он вернулся в виде призрака-убийцы.

Теперь у авторов новой дилогии есть все шансы превратить «Чёрный телефон» в «Кошмар на улице Вязов» для зумеров.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2».