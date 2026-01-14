А вы точно пересматриваете советские фильмы до конца? Тогда наш тест для вас будет легким, остальные не наберут даже 2 из 5

Советское кино — это целая вселенная, которую многие из нас знают и любят с детства. Его герои стали родными, диалоги — крылатыми фразами, а финалы, кажется, впечатались в память навсегда.

Но время идёт, и детали постепенно стираются. Помните ли вы, чем заканчивались те самые фильмы, которые мы пересматривали десятки раз? Где оказались герои и как разрешились их истории?

Давайте проверим, насколько крепка ваша память. Попробуйте угадать, чем завершились культовые ленты — от лирических комедий до мелодрам. Возможно, некоторые финалы вас по-настоящему удивят!

