Киноафиша Статьи А вы точно пересматриваете советские фильмы до конца? Тогда наш тест для вас будет легким, остальные не наберут даже 2 из 5

14 января 2026 14:15
Кадры из фильмов «Невероятные приключения итальянцев в России» (1974), «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Покровские ворота» (1983)

Некоторые вопросы могут вызвать затруднения.

Советское кино — это целая вселенная, которую многие из нас знают и любят с детства. Его герои стали родными, диалоги — крылатыми фразами, а финалы, кажется, впечатались в память навсегда.

Но время идёт, и детали постепенно стираются. Помните ли вы, чем заканчивались те самые фильмы, которые мы пересматривали десятки раз? Где оказались герои и как разрешились их истории?

Давайте проверим, насколько крепка ваша память. Попробуйте угадать, чем завершились культовые ленты — от лирических комедий до мелодрам. Возможно, некоторые финалы вас по-настоящему удивят!

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

