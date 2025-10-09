Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи А она ведь старше Дэндзи: сколько лет Резе?

А она ведь старше Дэндзи: сколько лет Резе?

9 октября 2025 11:30
Кадр из мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

У персонажа небольшая, но важная сюжетная арка в истории.

Возраст героев «Человека-бензопилы» действительно любопытен — создатели собрали пеструю компанию. Рядом со взрослой и загадочной Макимой соседствуют тинейджеры Дэндзи и Пауэр с их бесшабашностью.

Аки, переживший личную трагедию в юности, выглядит старше своих лет. А еще есть умудренный опытом Кишибэ.

И на этом фоне особенно интригует Резе. Та самая загадочная незнакомка, мелькнувшая в финале первого сезона. Она скромно работает в кафе, хотя сама признает — кулинарных достижений у заведения нет.

Кадр из мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

Знакомство Резе с Дэндзи начинается с ее необычного вопроса — кем бы он предпочел стать: полевой или городской мышкой. Этой загадочной героине в манге посвящена целая сюжетная арка.

Скоро зрители увидят её на большом экране в отдельном релизе «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». В Японии картина уже вышла в сентябре и стабильно держится в числе кассовых лидеров.

Что касается возраста, Резе совсем ненамного старше Дэндзи. Ей уже исполнилось 20 лет, тогда как главному герою пока только 17.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какой демон Резе из «Человека-бензопилы».

Фото: Кадры из мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что еще за лавстори: является ли фильм по арке с Резе каноном «Человека-бензопилы»? Что еще за лавстори: является ли фильм по арке с Резе каноном «Человека-бензопилы»? Читать дальше 9 октября 2025
Мардж из «Симпсонов» была только началом: в «Гриффинах» тоже убили героя спустя 23 сезона — и это навсегда Мардж из «Симпсонов» была только началом: в «Гриффинах» тоже убили героя спустя 23 сезона — и это навсегда Читать дальше 9 октября 2025
Какой демон Резе из «Человека-бензопилы»: история девушки-бомбы, которая могла любить и взрывать одновременно Какой демон Резе из «Человека-бензопилы»: история девушки-бомбы, которая могла любить и взрывать одновременно Читать дальше 8 октября 2025
Пока вы смеялись над Крошем, у Совуньи и Кар-Карыча кипели совсем недетские страсти: мультсериал стал неожиданно 18+ Пока вы смеялись над Крошем, у Совуньи и Кар-Карыча кипели совсем недетские страсти: мультсериал стал неожиданно 18+ Читать дальше 6 октября 2025
«Великолепный век» опять все наврал? Историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима, его забытых наложницах и наследниках «Великолепный век» опять все наврал? Историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима, его забытых наложницах и наследниках Читать дальше 10 октября 2025
Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне? Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне? Читать дальше 10 октября 2025
Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал Читать дальше 10 октября 2025
У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера Читать дальше 10 октября 2025
На Rotten Tomatoes все фильмы из этих франшиз «забросали» гнилыми помидорами: в списке даже Эйс Вентура На Rotten Tomatoes все фильмы из этих франшиз «забросали» гнилыми помидорами: в списке даже Эйс Вентура Читать дальше 10 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше