А она ведь старше Дэндзи: сколько лет Резе?

У персонажа небольшая, но важная сюжетная арка в истории.

Возраст героев «Человека-бензопилы» действительно любопытен — создатели собрали пеструю компанию. Рядом со взрослой и загадочной Макимой соседствуют тинейджеры Дэндзи и Пауэр с их бесшабашностью.

Аки, переживший личную трагедию в юности, выглядит старше своих лет. А еще есть умудренный опытом Кишибэ.

И на этом фоне особенно интригует Резе. Та самая загадочная незнакомка, мелькнувшая в финале первого сезона. Она скромно работает в кафе, хотя сама признает — кулинарных достижений у заведения нет.

Знакомство Резе с Дэндзи начинается с ее необычного вопроса — кем бы он предпочел стать: полевой или городской мышкой. Этой загадочной героине в манге посвящена целая сюжетная арка.

Скоро зрители увидят её на большом экране в отдельном релизе «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». В Японии картина уже вышла в сентябре и стабильно держится в числе кассовых лидеров.

Что касается возраста, Резе совсем ненамного старше Дэндзи. Ей уже исполнилось 20 лет, тогда как главному герою пока только 17.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какой демон Резе из «Человека-бензопилы».