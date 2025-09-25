Меню
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи

25 сентября 2025 18:08
Кадры из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Тот самый Мюнхгаузен»

Ее чаще всего используют в интернете.

Крылатые выражения из советского кино по-прежнему живут в интернете. Анализ «Мосфильма. Золотая коллекция» и компании «Медиалогия» показал, что пользователи активно используют цитаты из культовых фильмов классиков.

Фразы из любимых комедий и драм ушли в народ, превратились в мемы и остаются частью онлайн-общения. Некоторые из них стали абсолютными хитами — их узнают и используют даже те, кто не смотрел оригинальные фильмы.

«Танцуют все!»

Абсолютным лидером среди советских киноцитат стала фраза «Танцуют все!» из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». За последние пять лет ее упомянули в интернете более 735 тысяч раз.

Интересно, что в оригинальной пьесе Булгакова фраза звучала иначе: управдом-царь требовал просто продолжать танцевать. Сценаристы изменили реплику, и она стала крылатой.

Еще один забавный факт: роскошное пиршество во дворце снимали с настоящей едой. Все угощения для сцены за свой счет купил сам режиссер Леонид Гайдай.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

«Птичку жалко!»

На втором месте с результатом в 233 тысячи упоминаний расположилась фраза из «Кавказской пленницы». Эту трогательную реплику Шурик произносит, глядя на чучело птицы.

На съемках Леонид Гайдай долго работал над сценой. Он просил актера Александра Демьяненко повторять фразу снова и снова, экспериментируя с интонациями. Режиссер искал именно тот оттенок жалости и наивности, который в итоге сделал словосочетание таким запоминающимся.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь»

Третье место в рейтинге заняла реплика из ленты «Тот самый Мюнхгаузен». За последние годы ее использовали в Сети более 183 тысяч раз.

В театральной постановке образ барона воплотил Владимир Зельдин. Но для экранизации Марк Захаров сделал неожиданный выбор и позвал Олега Янковского, чье исполнение стало эталонным.

Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 4 советских фильма про школу, которые будет интересно смотреть и сейчас.

Фото: Кадры из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
