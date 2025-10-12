Меню
Киноафиша Статьи 7 сериалов без провисаний, дурных эпизодов и скучных героев — включайте смело, все доступны онлайн

12 октября 2025 13:46
«Монстр: История Эда Гина»

От супергероев до шотландской любви, от отечественных драм до итальянского криминала.

Когда новые эпизоды выходят раз в неделю, терпения не хватает. Поэтому собрали сериалы, которые уже полностью доступны онлайн — можно смотреть без ожидания и с удовольствием.

У всех рейтинг не ниже семи, а значит, скучать точно не придётся.

«Миротворец»

Джеймс Ганн не изменяет себе — и снова превращает супергеройскую историю в едкую сатиру.

Кристофер Смит, в исполнении Джона Сины, оказывается в параллельной вселенной и вынужден разбираться в собственных иллюзиях. Смешно, грубо, умно и динамично. На «Кинопоиске» — 8.0, на IMDb — 8.3.

«Монстр: История Эда Гина»

Третий сезон антологии Райана Мёрфи исследует настоящего монстра из Висконсина — серийного убийцу Эда Гина.

Здесь нет дешёвых ужасов: только холодная правда, тревожное безмолвие и безупречная актёрская работа. IMDb — 7.8, «Кинопоиск» — 7.3.

«Монстр: История Эда Гина»

«Чужестранка: Кровь от крови моей»

Приквел к популярной «Чужестранке» оказался неожиданно нежным и зрелым. История родителей Джейми и Клэр раскрывает любовь без магии времени, но с тем же фатализмом и историческим дыханием.

Критики единодушны: 8.2 на обеих площадках.

«ПИН-код»

Российский детектив о майоре Захарове, потерявшем дочь из-за аферистов. Он идёт в отдел по борьбе с мошенничеством, чтобы выследить виновных, но судьба подбрасывает крутую развязку.

Сильная драма без клише и с отличным актёрским составом. Рейтинг на «Кинопоиске» — 7.4.

«ПИН-код»

«Митрич»

Комедийный сериал с элементами социальной сатиры. Команда космонавтов проходит «двухлетний полёт до Марса» — не в космосе, а в павильоне.

И всё бы шло по плану, если бы не появление Митрича, ломающее эксперимент изнутри. «Кинопоиск» — 7.5.

«Отель "Костьера"»

В итальянском Амальфи бывший морпех устраивается в отель и случайно втягивается в расследование исчезновения девушки.

Прекрасная визуальная работа и мягкий криминальный ритм делают сериал идеальным для вечернего просмотра. «Кинопоиск» — 7.0.

«Все твои желания исполнятся»

Южнокорейская история о джинне и девушке, которая просит не то, о чём нужно мечтать. Мистика и мелодрама переплетаются без фальши, а актёрская игра вызывает искренние эмоции. На «Кинопоиске» — 8.2.

По материалам дзен-канала Makar Cinema

Также прочитайте: 5 сериалов 2025 года, которые уже называют новой классикой — их рейтинги на IMDb впечатляют

Фото: Кадры из сериалов «ПИН-код», «Монстр: История Эда Гина»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
