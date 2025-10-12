Меню
Киноафиша Статьи 5 сериалов 2025 года, которые уже называют новой классикой — их рейтинги на IMDb впечатляют

12 октября 2025 07:29
Кадры из сериалов «Декстер: Воскрешение», «Гангстерленд», «Список смертников: Тёмный волк»

Лучшие премьеры года, которые уже полюбили зрители.

2025-й подарил несколько сериалов, о которых заговорили с первых эпизодов. Высокие рейтинги IMDb показывают: зрители снова выбирают масштабные истории, сильную драму и харизматичных героев, пусть и отрицательных.

В этой подборке — пять проектов, ставших лидерами по оценкам и обсуждениям.

«Декстер: Воскрешение» (2025)

После долгого перерыва Декстер Морган возвращается — и мощнее, чем когда-либо. Очнувшись после комы, герой осознаёт, что сын исчез, а его тёмное прошлое вновь оживает.

Теперь он охотится не только за маньяками, но и за самим собой. У сериала впечатляющий рейтинг IMDb — 9,1/10.

«Больница Питт» (2025)

Драма о жизни врачей в неотложке Питтсбурга уже названа одной из самых эмоциональных премьер года.

Главный герой, доктор Рабинович, проводит сутки без сна, спасая пациентов и молодых коллег от собственных ошибок. Рейтинг IMDb — 8,9/10, а зрители отмечают реализм и сильный актёрский ансамбль.

«Гангстерленд» (2025)

Криминальная сага о лондонских кланах, где каждый шаг стоит жизни. Гарри Да Соуза пытается удержать шаткий мир между семьями Харриганов и их врагами.

Атмосфера, интрига и безупречная постановка сделали сериал открытием года. Рейтинг IMDb — 8,4/10.

«Задание» (2025)

ФБР против невидимого противника: опытный агент Тома Брэндиса выходит на след семьянина, ведущего двойную жизнь.

Напряжение нарастает с каждой серией — сериал ловко балансирует между триллером и психологической драмой. Рейтинг IMDb — 7,7/10.

«Список смертников: Тёмный волк» (2025)

Продолжение знаменитой франшизы про спецназовцев, оказавшихся в ловушке собственных решений. Новый сезон делает ставку на реализм, моральные выборы и политические интриги. Рейтинг IMDb — 7,7/10.

Название

Рейтинг IMDb

Жанр / особенности

Декстер: Воскрешение

9,1/10

триллер, криминальная драма

Больница Питт

8,9/10

медицинская драма

Гангстерленд

8,4/10

криминальный триллер

Задание

7,7/10

детектив, экшн

Список смертников: Тёмный волк

7,7/10

военный боевик

Также прочитайте: Эти 7 фильмов сейчас в топе Netflix: 5 новинок и 2 хита из прошлого — один из них вышел в далеком 1994 году, а популярен сейчас

Фото: Кадры из сериалов «Декстер: Воскрешение», «Гангстерленд», «Список смертников: Тёмный волк»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
