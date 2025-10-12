5 сериалов 2025 года, которые уже называют новой классикой — их рейтинги на IMDb впечатляют

2025-й подарил несколько сериалов, о которых заговорили с первых эпизодов. Высокие рейтинги IMDb показывают: зрители снова выбирают масштабные истории, сильную драму и харизматичных героев, пусть и отрицательных.
В этой подборке — пять проектов, ставших лидерами по оценкам и обсуждениям.
«Декстер: Воскрешение» (2025)
После долгого перерыва Декстер Морган возвращается — и мощнее, чем когда-либо. Очнувшись после комы, герой осознаёт, что сын исчез, а его тёмное прошлое вновь оживает.
Теперь он охотится не только за маньяками, но и за самим собой. У сериала впечатляющий рейтинг IMDb — 9,1/10.
«Больница Питт» (2025)
Драма о жизни врачей в неотложке Питтсбурга уже названа одной из самых эмоциональных премьер года.
Главный герой, доктор Рабинович, проводит сутки без сна, спасая пациентов и молодых коллег от собственных ошибок. Рейтинг IMDb — 8,9/10, а зрители отмечают реализм и сильный актёрский ансамбль.
«Гангстерленд» (2025)
Криминальная сага о лондонских кланах, где каждый шаг стоит жизни. Гарри Да Соуза пытается удержать шаткий мир между семьями Харриганов и их врагами.
Атмосфера, интрига и безупречная постановка сделали сериал открытием года. Рейтинг IMDb — 8,4/10.
«Задание» (2025)
ФБР против невидимого противника: опытный агент Тома Брэндиса выходит на след семьянина, ведущего двойную жизнь.
Напряжение нарастает с каждой серией — сериал ловко балансирует между триллером и психологической драмой. Рейтинг IMDb — 7,7/10.
«Список смертников: Тёмный волк» (2025)
Продолжение знаменитой франшизы про спецназовцев, оказавшихся в ловушке собственных решений. Новый сезон делает ставку на реализм, моральные выборы и политические интриги. Рейтинг IMDb — 7,7/10.
