Киноафиша Статьи 7 фильмов по Стивену Кингу, которые оказались мрачнее его книг — и это не только «Сияние»

12 октября 2025 07:58
«Сияние» (1980)

Когда режиссёры решились пойти дальше самого мастера ужаса.

Стивен Кинг всегда писал о страхе и человеческой слабости. Но некоторые режиссёры решили, что его романы — лишь основа, и углубили тьму.

Они изменили финалы, усилили жестокость, сделали персонажей безжалостнее. В этих семи экранизациях мрак стал абсолютным, а надежда — невозможной.

«Долгая прогулка» (2025)

Фильм превращает метафору выживания в трагедию выбора. Здесь Питер выживает лишь потому, что Рэй жертвует собой, а затем мстит — убивает майора, нарушая все правила игры.

В романе победителем становится Рэй, который просто идёт дальше, не оглядываясь. На экране же выживание оборачивается проклятием, а финал звучит как холодная пощёчина.

«Сияние» (1980)

Стэнли Кубрик сделал историю безумия ещё безысходнее. В книге Джек Торренс погибает, взрывая котельную и спасая семью, но в фильме он умирает в лабиринте, замерзший и обезумевший, без искупления.

Даже спаситель Холлоранн здесь погибает — там, где у Кинга он остаётся в живых. «Оверлук» пожирает всех, включая зрителя.

«Доктор Сон» (2019)

Продолжение «Сияния» стало финальной расплатой. Дэнни гибнет, уничтожая «Оверлук», и тем самым повторяет судьбу отца.

В книге он выживает, а зло повержено без таких жертв. Но фильм делает финал не о победе, а о цене: выживших больше нет, есть лишь пепел и память.

«Мгла» (2007)

Фрэнк Дарабонт изменил всё одной сценой. В рассказе есть надежда — герои уезжают в туман, оставляя открытый финал.

В фильме герой убивает всех, включая сына, чтобы избавить их от страданий. Через минуту появляются военные. Зрители замерли: такого финала не придумал даже Кинг.

Сам писатель позже признался — «эта концовка великолепна и ужасна одновременно».

«Кэрри» (2013)

История о девочке с телекинезом в версии Кимберли Пирс стала куда жестче. Крис и Билли убивают Томми прямо на выпускном, а Кэрри уничтожает школу и город.

В романе остаётся место размышлению, а фильм превращает трагедию в апокалипсис. Последний кадр намекает, что Кэрри, возможно, выжила — и это страшнее любого взрыва.

«1408» (2007)

Короткий рассказ Кинга в фильме превратился в эмоциональный кошмар. Сценаристы добавили у героя погибшую дочь и жену, усилив личную боль.

В книге Майк сбегает из номера, в фильме — сжигает его, погибая вместе со злом. Комната побеждает, потому что заставляет героя уничтожить самого себя.

«Худеющий» (1996)

История проклятого адвоката завершается иначе, чем у Кинга. В книге он съедает пирог вместе с семьёй и умирает — раскаяние всё же происходит.

В фильме герой решает жить, передавая проклятие любовнику своей жены. В этой версии он становится чудовищем, которое выбирает зло ради выживания.

Название

Год

Отличие от книги

Насколько мрачнее

Долгая прогулка

2025

герои убивают майора, финал без надежды

+++

Сияние

1980

Джек не искупает вину, Холлоранн умирает

+++

Доктор Сон

2019

погибает Дэнни, финал трагичен

++

Мгла

2007

убийство близких перед спасением

++++

Кэрри

2013

новые убийства, Кэрри может быть жива

++

1408

2007

добавлена смерть дочери, герой погибает

+++

Худеющий

1996

герой выбирает зло вместо покаяния

++

Источник: дзен-канал Джедай из Шира

Фото: Кадр из фильма «Сияние» (1980)
Анна Адамайтес
