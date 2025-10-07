Меню
Эти 7 фильмов сейчас в топе Netflix: 5 новинок и 2 хита из прошлого — один из них вышел в далеком 1994 году, а популярен сейчас

7 октября 2025 18:08
Кадры из фильмов «Кейпоп-охотницы на демонов», «Уикенд с батей», «Маска»

Анимация, боевики и комедии переплелись в новой подборке лучших от платформы — здесь и свежие премьеры, и старые фавориты, которые снова не дают оторваться.

Netflix обновил список самых популярных фильмов недели. На этот раз в топе оказались сразу 5 громких новинок и два возвращения — те самые картины, которые зрители вдруг вспомнили и снова подняли в топ.

Именно их сейчас обсуждают, пересматривают и добавляют в «Мой список».

«Кейпоп-охотницы на демонов» / K-Pop Demon Hunters (2025)

Главный хит платформы и феномен лета. Три поп-звезды, совмещающие концерты с охотой на демонов, стали любимицами зрителей по всему миру.

Динамичная анимация, музыка, которая застревает в голове, и восточная мифология — формула, сработавшая безупречно. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 92 %.

«Догмен: Пушистая справедливость» / Dog-Man (2025)

Экранизация известного комикса Дэва Пилки. Герой-полицейский с головой собаки борется с преступностью и собственной импульсивностью. Простая, добрая история, где юмор соседствует с неожиданной моралью. Идеальный вариант для семейного вечера.

«Уикенд с батей» / About My Father (2023)

Комедия с Себастьяном Манискалко и Робертом Де Ниро. Итальянский отец встречает новую семью сына — и начинается культурный фейерверк.

Лёгкий, человечный фильм, который напомнит, что иногда стыдно — это тоже весело.

«Уикенд с батей»

«Руфь и Боаз» / Ruth & Boaz (2025)

Тихая драма с элементами мистики. Двое героев сталкиваются в мире, где судьба словно нарочно проверяет их на прочность. Без громких спецэффектов, но с сильным послевкусием — редкий пример умной мелодрамы на стриминге.

«Каратэ-пацан: Легенды» / Karate Kid: Legends (2025)

Продолжение легендарной франшизы с Джеки Чаном и Ральфом Маччио. На этот раз учеником становится подросток из Нью-Йорка, мечтающий спасти пиццерию.

Настоящее кино выходного дня — простое, добродушное и пропитанное духом 80-х.

«Маска» / The Mask (1994)

Комедия с Джимом Керри, которая не стареет. Скромный банкир находит маску и превращается в комедийный ураган.

После цифрового обновления фильм снова в топе Netflix — зрители называют его «лучшим антистрессом на вечер».

«Кейпоп-охотницы на демонов: Караоке» / K-Pop Demon Hunters: Sing-Along (2025)

Караоке-версия главного хита Netflix. Тот же сюжет, те же героини, но теперь зрители могут подпевать — песни выведены прямо на экран.

Этот формат взлетел на платформе благодаря фанатам, устроившим настоящее sing-along движение по всему миру.

Место

Название

Год

Жанр

Рейтинг (IMDb)

1

Кейпоп-охотницы на демонов / K-Pop Demon Hunters

2025

Анимация, экшен

7.9

2

Догмен: Пушистая справедливость / Dog-Man

2025

Семейный

7.2

3

Уикенд с батей / About My Father

2023

Комедия

6.6

4

Руфь и Боаз / Ruth & Boaz

2025

Драма

7.5

5

Каратэ-пацан: Легенды / Karate Kid: Legends

2025

Приключения

6.9

6

Маска / The Mask

1994

Комедия

6.9

7

Кейпоп-охотницы на демонов: Караоке

2025

Анимация, экшен, караоке

7.9

Фото: Кадры из фильмов «Кейпоп-охотницы на демонов», «Уикенд с батей», «Маска», «Руфь и Боаз»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
