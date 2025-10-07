Эти 7 фильмов сейчас в топе Netflix: 5 новинок и 2 хита из прошлого — один из них вышел в далеком 1994 году, а популярен сейчас

Netflix обновил список самых популярных фильмов недели. На этот раз в топе оказались сразу 5 громких новинок и два возвращения — те самые картины, которые зрители вдруг вспомнили и снова подняли в топ.
Именно их сейчас обсуждают, пересматривают и добавляют в «Мой список».
«Кейпоп-охотницы на демонов» / K-Pop Demon Hunters (2025)
Главный хит платформы и феномен лета. Три поп-звезды, совмещающие концерты с охотой на демонов, стали любимицами зрителей по всему миру.
Динамичная анимация, музыка, которая застревает в голове, и восточная мифология — формула, сработавшая безупречно. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 92 %.
«Догмен: Пушистая справедливость» / Dog-Man (2025)
Экранизация известного комикса Дэва Пилки. Герой-полицейский с головой собаки борется с преступностью и собственной импульсивностью. Простая, добрая история, где юмор соседствует с неожиданной моралью. Идеальный вариант для семейного вечера.
«Уикенд с батей» / About My Father (2023)
Комедия с Себастьяном Манискалко и Робертом Де Ниро. Итальянский отец встречает новую семью сына — и начинается культурный фейерверк.
Лёгкий, человечный фильм, который напомнит, что иногда стыдно — это тоже весело.
«Руфь и Боаз» / Ruth & Boaz (2025)
Тихая драма с элементами мистики. Двое героев сталкиваются в мире, где судьба словно нарочно проверяет их на прочность. Без громких спецэффектов, но с сильным послевкусием — редкий пример умной мелодрамы на стриминге.
«Каратэ-пацан: Легенды» / Karate Kid: Legends (2025)
Продолжение легендарной франшизы с Джеки Чаном и Ральфом Маччио. На этот раз учеником становится подросток из Нью-Йорка, мечтающий спасти пиццерию.
Настоящее кино выходного дня — простое, добродушное и пропитанное духом 80-х.
«Маска» / The Mask (1994)
Комедия с Джимом Керри, которая не стареет. Скромный банкир находит маску и превращается в комедийный ураган.
После цифрового обновления фильм снова в топе Netflix — зрители называют его «лучшим антистрессом на вечер».
«Кейпоп-охотницы на демонов: Караоке» / K-Pop Demon Hunters: Sing-Along (2025)
Караоке-версия главного хита Netflix. Тот же сюжет, те же героини, но теперь зрители могут подпевать — песни выведены прямо на экран.
Этот формат взлетел на платформе благодаря фанатам, устроившим настоящее sing-along движение по всему миру.
|
Место
|
Название
|
Год
|
Жанр
|
Рейтинг (IMDb)
|
1
|
Кейпоп-охотницы на демонов / K-Pop Demon Hunters
|
2025
|
Анимация, экшен
|
7.9
|
2
|
Догмен: Пушистая справедливость / Dog-Man
|
2025
|
Семейный
|
7.2
|
3
|
Уикенд с батей / About My Father
|
2023
|
Комедия
|
6.6
|
4
|
Руфь и Боаз / Ruth & Boaz
|
2025
|
Драма
|
7.5
|
5
|
Каратэ-пацан: Легенды / Karate Kid: Legends
|
2025
|
Приключения
|
6.9
|
6
|
Маска / The Mask
|
1994
|
Комедия
|
6.9
|
7
|
Кейпоп-охотницы на демонов: Караоке
|
2025
|
Анимация, экшен, караоке
|
7.9
