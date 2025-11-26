6 пальцев, третья грудь и позорные 5% на Rotten Tomatoes вместо 95: интернет «утопил» 3 сезон «Ванпанчмена» и вот почему

Авторов аниме «Ванпанчмен» обвинили в использовании нейросети, но главное — зрители уверены, что новый сезон выглядит не как долгожданное продолжение, а как сырой эксперимент.

После первой волны отзывов рейтинг третьего сезона рухнул до 5% на Rotten Tomatoes, и это на фоне почти эталонных 95% и 86% у прошлых сезонов. Фанаты говорят, что видят главное — потерянную динамику, упрощённый рисунок и ошибки, которые раньше были немыслимы для крупного проекта.

Кадры, которые всё испортили

В одной из серий герой вдруг получает шесть пальцев — та самая ошибка, по которой чаще всего распознают контент, созданный ИИ. В другом кадре зрители заметили третью грудь у персонажа — то ли неудачный рисунок художника, то ли снова следы генерации. Официального подтверждения об использовании нейросетей нет, но интернет уже вынес вердикт: «Это не тот “Ванпанчмен”, за который мы полюбили мангу и первые сезоны».

Создатели дают отпор

Аниматор Такаси Хасимото попросил не добивать проект публичной критикой — иначе, по его словам, команде будет тяжелее работать дальше. Режиссёр пошёл ещё дальше и обвинил зрителей в травле, но фанатов это только разозлило. В соцсетях уверены: уважение возвращается только качеством, а не упрёками.

Что дальше ждёт «Ванпанчмен»

Если студия действительно использовала ИИ для экономии времени, то теперь ей придётся доказать обратное — либо как минимум вернуть уровень рисовки, который сделал аниме мировым хитом. Фанаты готовы простить многое, но не равнодушие к деталям. Особенно, когда они лишние — вроде шестого пальца.

