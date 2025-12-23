59,6 млн просмотров за 5 дней и гигантский финал: раскрыт точный хронометраж второй части 5 сезона «Очень странных дел»

Финал одного из главных сериалов Netflix выходит на прямую — и теперь ясно, насколько он будет большим. Создатели «Очень странных дел» раскрыли хронометраж оставшихся эпизодов пятого сезона, и это уже не формат «серий», а почти полноценные фильмы.

Сколько длятся финальные эпизоды

Во второй части сезона — четыре серии, и ни одна из них не выглядит проходной.

Пятый эпизод длится 1 час 8 минут,

шестой — 1 час 15 минут,

седьмой — 1 час 6 минут,

а финал разрастается до 2 часов 8 минут.

По сути, зрителям готовят один длинный, тяжелый эмоциональный рывок — без спешки и компромиссов.

Даты выхода и кинотеатральный финал

Три серии выйдут 25 декабря. Заключительный эпизод появится 31 декабря, а по московскому времени — уже 1 января в 4 утра. Символичнее не придумаешь: сериал закрывает свою историю ровно в момент перехода в новый год.

Причем финал покажут не только онлайн. Более 500 кинотеатров в США и Канаде устроят специальные показы. Netflix не будет зарабатывать на билетах — зрителям предложат ваучеры на еду и напитки, а фирменные кинотеатры платформы проведут сеансы бесплатно по предварительной регистрации.

Почему это действительно событие

Первые четыре эпизода пятого сезона вышли перед Днем благодарения и за пять дней набрали 59,6 миллиона просмотров. Для сравнения: проекты из топ-10 самых популярных сериалов Netflix шли к таким цифрам месяцами.

Намёки на болезненное прощание

Трейлер второй части уже дал понять — легкой развязки не будет. Гейтен Матараццо осторожно намекнул на смерть одного из персонажей, а Милли Бобби Браун призналась, что любимыми для нее стали совсем другие сезоны, а второй она почти не помнит.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто играл русских в сериале «Очень странные дела».