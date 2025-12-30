Комедии 2025 года, которые смотрятся легко и не утомляют: №5 с Шакуровым и Курковой — это же русская версия «Стажера»

Просто включаете — и досматриваете без ощущения потраченного времени.

Если нужен спокойный вечер с понятным юмором и живыми персонажами, эта подборка закрывает вопрос. Здесь нет комедий «на вырост» и экспериментов ради эксперимента — только свежие истории, где интонация важнее громкости шуток.

«Эта штука работает?» (2025)

Комедия о взрослом расставании, которое оказывается куда сложнее брака. Бывшие супруги пытаются сохранить дружбу, но каждый новый шаг только усложняет ситуацию.

Фильм режиссера Брэдли Купера аккуратно балансирует между юмором и наблюдениями за тем, как люди меняются после долгих лет вместе. Здесь смеются не над персонажами, а вместе с ними.

«Анаконда» (2025)

Два друга детства решают переснять любимый фильм юности и отправляются в Амазонку с минимальным бюджетом и максимальным энтузиазмом.

Идея быстро сталкивается с реальностью, в которой съемочная группа не готова ни к джунглям, ни к их обитателям.

Комедия работает на контрасте ожиданий и факта, а не на пародии.

«Парадайз Рекордз» (2025)

История о музыкальном магазине, который доживает последние сутки. Герои пытаются спасти дело, но день складывается из мелких неудач, странных клиентов и внезапных проблем.

Фильм держится на диалогах, темпе и любви к музыке, не превращаясь в ностальгическую открытку.

«Кукла-детектив» (2025)

Стареющий чревовещатель и его кукла неожиданно оказываются в центре расследования. Комедия начинается как странная жанровая игра, но постепенно обрастает классическими детективными ходами.

Серьезное отношение к абсурдной ситуации и делает фильм по-настоящему смешным.

«Стажер по-русски» (2025)

Российская комедия о пожилом курьере, который приходит работать в крупную компанию и ломает привычные офисные схемы.

Сергей Шакуров играет героя с внутренней дисциплиной и личными тайнами, а Равшана Куркова — одну из ключевых фигур этого офисного мира.

Юмор здесь строится на характерах и поколенческих различиях, без натуги и громких гэгов.

