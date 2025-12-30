Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Комедии 2025 года, которые смотрятся легко и не утомляют: №5 с Шакуровым и Курковой — это же русская версия «Стажера»

Комедии 2025 года, которые смотрятся легко и не утомляют: №5 с Шакуровым и Курковой — это же русская версия «Стажера»

30 декабря 2025 08:27
Кадр из фильма «Эта штука работает?» (2025), «Парадайз Рекордз» (2025), «Стажер по-русски» (2025)

Просто включаете — и досматриваете без ощущения потраченного времени.

Если нужен спокойный вечер с понятным юмором и живыми персонажами, эта подборка закрывает вопрос. Здесь нет комедий «на вырост» и экспериментов ради эксперимента — только свежие истории, где интонация важнее громкости шуток.

«Эта штука работает?» (2025)

Комедия о взрослом расставании, которое оказывается куда сложнее брака. Бывшие супруги пытаются сохранить дружбу, но каждый новый шаг только усложняет ситуацию.

Фильм режиссера Брэдли Купера аккуратно балансирует между юмором и наблюдениями за тем, как люди меняются после долгих лет вместе. Здесь смеются не над персонажами, а вместе с ними.

«Анаконда» (2025)

Два друга детства решают переснять любимый фильм юности и отправляются в Амазонку с минимальным бюджетом и максимальным энтузиазмом.

Идея быстро сталкивается с реальностью, в которой съемочная группа не готова ни к джунглям, ни к их обитателям.

Комедия работает на контрасте ожиданий и факта, а не на пародии.

«Парадайз Рекордз» (2025)

История о музыкальном магазине, который доживает последние сутки. Герои пытаются спасти дело, но день складывается из мелких неудач, странных клиентов и внезапных проблем.

Фильм держится на диалогах, темпе и любви к музыке, не превращаясь в ностальгическую открытку.

«Кукла-детектив» (2025)

Стареющий чревовещатель и его кукла неожиданно оказываются в центре расследования. Комедия начинается как странная жанровая игра, но постепенно обрастает классическими детективными ходами.

Серьезное отношение к абсурдной ситуации и делает фильм по-настоящему смешным.

«Стажер по-русски» (2025)

Российская комедия о пожилом курьере, который приходит работать в крупную компанию и ломает привычные офисные схемы.

Сергей Шакуров играет героя с внутренней дисциплиной и личными тайнами, а Равшана Куркова — одну из ключевых фигур этого офисного мира.

Юмор здесь строится на характерах и поколенческих различиях, без натуги и громких гэгов.

Вам будет интересно: Миллионы просмотров и рейтинги выше 8.0: какие российские сериалы стали главными хитами года по версии ИРИ — и да, «Константинополь» в списке

Фото: Кадр из фильма «Эта штука работает?» (2025), «Парадайз Рекордз» (2025), «Стажер по-русски» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Один дома» 100 раз смотрели все, а правильно помнят немногие: тест из 5 каверзных вопросов осилят лишь 7% фанатов «Один дома» 100 раз смотрели все, а правильно помнят немногие: тест из 5 каверзных вопросов осилят лишь 7% фанатов Читать дальше 30 декабря 2025
Нравится «Эмили в Париже»? Как досмотрите – включайте любую из этих 4 дорам Нравится «Эмили в Париже»? Как досмотрите – включайте любую из этих 4 дорам Читать дальше 29 декабря 2025
Криминал без мрака и комедия без кривляний: сериал «Под контролем» напоминает «О чем говорят мужчины» и проглатывается за 1–2 вечера Криминал без мрака и комедия без кривляний: сериал «Под контролем» напоминает «О чем говорят мужчины» и проглатывается за 1–2 вечера Читать дальше 29 декабря 2025
5 мощных рождественских боевиков: включайте, если уже устали от «сладких» мелодрам и комедий 5 мощных рождественских боевиков: включайте, если уже устали от «сладких» мелодрам и комедий Читать дальше 29 декабря 2025
5 лучших мотивирующих фильмов: «Легенда №17» и не только помогут начать 2026 год с чистого листа 5 лучших мотивирующих фильмов: «Легенда №17» и не только помогут начать 2026 год с чистого листа Читать дальше 29 декабря 2025
3 мини-сериала, которые успеете посмотреть за январские праздники: а вот один сезон или все целиком — зависит только от вас 3 мини-сериала, которые успеете посмотреть за январские праздники: а вот один сезон или все целиком — зависит только от вас Читать дальше 29 декабря 2025
Короткометражки про Новый год: шедевры не дольше 30 минут для тех, у кого нет времени на полный метр Короткометражки про Новый год: шедевры не дольше 30 минут для тех, у кого нет времени на полный метр Читать дальше 29 декабря 2025
У «Олдскула» — 22%, у «Нам покер» — 16: зрители выбрали главную комедию 2025 года (в главный ролях звезда «Невского») У «Олдскула» — 22%, у «Нам покер» — 16: зрители выбрали главную комедию 2025 года (в главный ролях звезда «Невского») Читать дальше 28 декабря 2025
Юра Борисов удержал корону в 2025, а Петров скатился на 9 место: рейтинг Okko удивил даже фанатов — топ-10 лучших актеров по мнению зрителей Юра Борисов удержал корону в 2025, а Петров скатился на 9 место: рейтинг Okko удивил даже фанатов — топ-10 лучших актеров по мнению зрителей Читать дальше 27 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше