Комедии 2025 года, которые смотрятся легко и не утомляют: №5 с Шакуровым и Курковой — это же русская версия «Стажера»

Если нужен спокойный вечер с понятным юмором и живыми персонажами, эта подборка закрывает вопрос. Здесь нет комедий «на вырост» и экспериментов ради эксперимента — только свежие истории, где интонация важнее громкости шуток.
«Эта штука работает?» (2025)
Комедия о взрослом расставании, которое оказывается куда сложнее брака. Бывшие супруги пытаются сохранить дружбу, но каждый новый шаг только усложняет ситуацию.
Фильм режиссера Брэдли Купера аккуратно балансирует между юмором и наблюдениями за тем, как люди меняются после долгих лет вместе. Здесь смеются не над персонажами, а вместе с ними.
«Анаконда» (2025)
Два друга детства решают переснять любимый фильм юности и отправляются в Амазонку с минимальным бюджетом и максимальным энтузиазмом.
Идея быстро сталкивается с реальностью, в которой съемочная группа не готова ни к джунглям, ни к их обитателям.
Комедия работает на контрасте ожиданий и факта, а не на пародии.
«Парадайз Рекордз» (2025)
История о музыкальном магазине, который доживает последние сутки. Герои пытаются спасти дело, но день складывается из мелких неудач, странных клиентов и внезапных проблем.
Фильм держится на диалогах, темпе и любви к музыке, не превращаясь в ностальгическую открытку.
«Кукла-детектив» (2025)
Стареющий чревовещатель и его кукла неожиданно оказываются в центре расследования. Комедия начинается как странная жанровая игра, но постепенно обрастает классическими детективными ходами.
Серьезное отношение к абсурдной ситуации и делает фильм по-настоящему смешным.
«Стажер по-русски» (2025)
Российская комедия о пожилом курьере, который приходит работать в крупную компанию и ломает привычные офисные схемы.
Сергей Шакуров играет героя с внутренней дисциплиной и личными тайнами, а Равшана Куркова — одну из ключевых фигур этого офисного мира.
Юмор здесь строится на характерах и поколенческих различиях, без натуги и громких гэгов.
