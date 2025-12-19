Миллионы просмотров и рейтинги выше 8.0: какие российские сериалы стали главными хитами года по версии ИРИ — и да, «Константинополь» в списке

Институт развития интернета подвел итоги года и выделил самые популярные российские сериалы из числа проектов, которым он оказывал поддержку.

В список вошли работы, собравшие миллионные просмотры и получившие высокие оценки зрителей на платформах.

«Ландыши. Такая нежная любовь» (сезон 1)

Главный зрительский хит года. Сериал стартовал 1 января 2025 года и собрал более 100 миллионов просмотров. Рейтинг на «Кинопоиске» — 8.2.

История Кати и Лёхи, людей из разных миров, оказалась близка широкой аудитории и вышла далеко за рамки стандартной мелодрамы, став заметным культурным явлением.

«Константинополь» (сезон 1)

Историческая драма с рейтингом 8.2, вышедшая осенью 2025 года и собравшая свыше 10,6 миллиона просмотров. Сериал рассказывает о судьбе белой эмиграции после Гражданской войны и аккуратно работает с темой утраты, слома прежнего уклада и поиска опоры в новой реальности.

«Между нами химия» (сезон 1)

Один из самых обсуждаемых драматических проектов года с рейтингом 8.2. История матери-одиночки, оказавшейся перед жестким жизненным выбором, вывела сериал в топ-5 проектов ИРИ сезона 24/25 и обеспечила ему устойчивое внимание на платформах.

«Любопытная Варвара» (сезон 2)

Второй сезон сериала «Любопытная Варвара» стал одним из самых устойчивых хитов ИРИ среди семейной аудитории. Проект с рейтингом 8.2 на «Кинопоиске» собрал более 7,8 миллиона просмотров и подтвердил, что формат детского детектива работает не только для младших зрителей, но и для взрослых.

В центре истории — десятилетняя Варвара Смородина, умная и наблюдательная девочка, увлеченная криминалистикой и расследованиями.

Во втором сезоне действие переносится в Пятигорск, куда герои приезжают на каникулы и сразу оказываются в водовороте загадочных событий. Сериал аккуратно сочетает приключенческий сюжет с легкой иронией и не скатывается в упрощение, за что его и ценят родители.

