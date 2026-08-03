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Киноафиша Статьи 5 лучших военных фильмов по версии RT: у №1 от студии Ghibli идеальные 100%, и его невозможно досмотреть без слез

5 лучших военных фильмов по версии RT: у №1 от студии Ghibli идеальные 100%, и его невозможно досмотреть без слез

3 августа 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Могила светлячков»

Лента не для слабонервных.

Военное кино — мощный эмоциональный жанр, который способен заставить зрителей пережить и страх, и горечь потерь. За десятилетия существования кинематографа снято множество картин о войне, но лишь единицы из них вошли в историю как настоящие шедевры.

Авторитетный портал Rotten Tomatoes, известный своими строгими оценками, составил список из пяти лучших военных фильмов всех времён — и он оказался довольно неожиданным. Ведь на первом месте мультик.

5 место, «Список Шиндлера»

Оскар Шиндлер — бывший нацистский чиновник, который открывает фабрику в оккупированном Кракове. Вместе с управляющим-евреем Ицхаком Штерном он спасает более тысячи человек, давая им работу и укрытие от концлагерей. Фильм получил «Оскар» за лучший фильм и режиссуру, а его рейтинг на Rotten Tomatoes — 98%.

Кадр из фильма «Список Шиндлера»

4 место, «Битва за Алжир»

Фильм о реальных событиях времён Алжирской войны. Режиссёр нанимал непрофессиональных актёров — бывших участников конфликта, а стиль съёмки близок к документальному. Картина признана одним из самых реалистичных фильмов о войне с 99% на Rotten Tomatoes.

Кадр из фильма «Битва за Алжир»

3 место, «Касабланка»

В центре сюжета — Рик, владелец бара в Марокко, чья бывшая возлюбленная Ильза появляется в городе с мужем-борцом сопротивления. Всем им нужны документы для побега от нацистов. Фильм получил 99% на Rotten Tomatoes и остаётся одной из самых романтичных военных драм в истории.

Кадр из фильма «Касабланка»

2 место, «Приговорённый к смерти бежал»

Основан на реальной истории участника Сопротивления, заключённого в тюрьму Монлюк. Герой планирует дерзкий побег из камеры — фильм держит в напряжении до последнего кадра. У картины 100% рейтинга на Rotten Tomatoes.

Кадр из фильма «Приговорённый к смерти бежал»

1 место, «Могила светлячков»

Аниме студии Ghibli о детях, пытающихся выжить в Японии во время Второй мировой. После гибели матери брат и сестра остаются одни в условиях голода и разрухи. У ленты идеальные 100% на Rotten Tomatoes.

«Могила светлячков» — не для слабонервных; это один из самых душераздирающих мультфильмов, которые вы можете увидеть в своей жизни. Финал точно заставит рыдать.

Кадр из мультфильма «Могила светлячков»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из мультфильма «Могила светлячков» (1988), фильмов «Касабланка» (1942), «Список Шиндлера» (1993), «Приговорённый к смерти бежал» (1956), «Битва за Алжир» (1966)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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