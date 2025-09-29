4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы

Когда за окном рано темнеет и шуршат под ногами опавшие листья, так и тянет посмотреть что-нибудь жутковатое. В Сети уже вовсю обсуждают списки идеальных осенних хорроров.

Зрители отмечают фильмы, которые не просто являются страшилками, а окружают мрачной атмосферой. Этими кадрами можно любоваться даже несмотря на то, что от них бегут мурашки.

«Вопль», 99% на RT

В тихой деревне Коксон начинается настоящий кошмар. Её жители словно сходят с ума — один за другим они совершают жестокие преступления, а затем сами умирают в муках, покрываясь страшными язвами. Местная полиция разводит руками, не в силах найти разумное объяснение этой напасти.

В отчаянии люди шепчутся о ядовитых грибах или винят во всём одинокого японца-отшельника. Но для офицера Чон-гу эти ужасы становятся личным делом, когда мистика касается его семьи. Именно тогда он понимает, что столкнулся не с болезнью, а с чем-то древним и необъяснимым.

«Ведьма», 91% на RT

В ленте «Ведьма» семейство пуритан, изгнанное из поселения, пытается начать новую жизнь на краю мрачного леса. Их одинокая ферма становится местом, где реальность смешивается с суеверием.

Одна за другой случаются беды: таинственно исчезает новорожденный младенец, скот ведет себя странно и агрессивно, а в отношениях между родными зреет семя раздора. Изоляция и страх постепенно разрушают семейные узы.

«Паранормальные явления. Медиум», 80% на RT

В картине «Паранормальные явления. Медиум» группа кинодокументалистов приезжает в глухой таиландский регион Исан, чтобы снять фильм о шаманке Ним. Женщина рассказывает удивительную историю своего рода.

С древних времен в её семье выбирало себе пристанище могущественное божество. Когда-то оно должно было вселиться в сестру Ним, но та отказалась от этой участи. Так дар, а может быть и проклятие, перешёл к героине. Теперь она использует свою связь с духом, чтобы исцелять односельчан.

Но спокойной жизни приходит конец, когда при загадочных обстоятельствах умирает муж сестры. На похоронах Ним замечает неладное. Её племянница, молодая девушка, начинает вести себя очень странно. Возникает тревожное ощущение, что древнее божество обратило свой взор на новую, совсем юную жертву.

«Апостол», 80% на RT

В центре сюжета «Апостола» — Томас Ричардсон, бывший проповедник с непростой судьбой. Его сестру Дженнифер похищает таинственная секта, обосновавшаяся на далёком уединённом острове. Томас, не раздумывая, отправляется в логово культистов, чтобы вызволить её.

Он быстро понимает, что имеет дело не с обычными верующими. Местные жители поклоняются древней языческой богине, требующей ужасную плату за своё покровительство. Чтобы земля оставалась плодородной, ей регулярно приносят кровавые жертвы.

Томас сталкивается с жестокими ритуалами и тёмными тайнами. Его миссия по спасению сестры превращается в борьбу за выживание.

