4 серии, которые смотрят залпом: сюжет и финал «Даниловского тупика» на «России» простыми словами

Если лень садиться за просмотр или страшно включать сериал наугад, вот краткое содержание всех четырёх серий «Даниловского тупика». Мини-драма канала «Россия» быстро стала предметом обсуждений: зрители отмечают, что она держит в напряжении от первой до последней минуты.

Серия первая: трещина в уюте

Художница Елена Данилова живёт с мужем Сергеем и сыном Егором в казалось бы идеальной семье. Но новая должность мужа меняет всё: задержки на работе, утренние возвращения, а затем — признание в измене. Сергей хочет развода и уходит к молодой секретарше Насте.

Серия вторая: суд и потеря

Сергей подаёт на развод и требует, чтобы сын жил с ним. Более того, он заставляет Настю быть рядом с мальчиком постоянно. Елена разбита, но в её окружении звучит жестокая правда: муж никогда её не любил, а она этого не замечала.

Серия третья: союз врагов

Неожиданно Настя решает помочь Елене. Она соглашается выступить на её стороне и поддерживает в суде. Итог — Егор снова возвращается к матери. Для Елены это первая победа после серии унижений, но радость длится недолго.

Серия четвёртая: пропажа и допрос

Сразу после возвращения сына Настя исчезает. И первой, кого вызывает следователь, оказывается Елена. От мелодрамы сериал резко поворачивает в сторону триллера: теперь героине нужно не только сохранить семью, но и доказать, что к пропаже соперницы она не имеет отношения.

«Даниловский тупик» — это история, где каждая серия добавляет новый слой интриги. Кто-то посмотрел залпом и остался доволен, а кто-то до сих пор переваривает неожиданный финал.

