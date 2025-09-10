Русский ответ «Твин Пиксу» от Ивана Добронравова: когда состоится премьера

Okko запускает мистический мини-сериал о месте, куда лучше не ходить одному.

17 сентября в онлайн-кинотеатре Okko выйдет приключенческий мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» — режиссёрский дебют Ивана Добронравова. Это история о путешествии в детскую мечту, которое оборачивается смертельным испытанием.

Маньпупунер: легенды Урала оживают

Плато Маньпупунер называют «малой горой идолов». Среди нетронутых красот Урала возвышаются семь каменных исполинов, которым приписывают магическую силу. По легендам манси, желания исполняются здесь, но не бесплатно. Сюда приходят, чтобы найти ответы, а находят — тайны и страх.

Путешествие, которое всё меняет

Главный герой Никита, молодой режиссёр, узнаёт о смертельном диагнозе. Он решает отправиться к плато вместе с тремя школьными друзьями — туда, куда мечтали попасть десять лет назад. Но вместо лёгкой ностальгии их ждут браконьеры, племя манси, старик, из-за которого люди пропадают, и суровая природа, где каждый шаг может стать последним.

Русская мистика на уровне «Твин Пикса»

Сериал уже называют русским ответом «Твин Пиксу»: за красотой дикой природы скрываются исчезновения, древние легенды и загадки, которые невозможно объяснить. Но, в отличие от зарубежных мистических драм, здесь есть реальный контекст — история Урала, дух племени манси и атмосфера России 90-х, когда детские мечты могут обернуться смертельной игрой.

В ролях — Александр Метелкин, Иван Федотов, Антон Момот и Татьяна Марахонич. Продюсеры — Анна, Фёдор и Виктор Добронравовы.

