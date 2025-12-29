Нравится «Эмили в Париже»? Как досмотрите – включайте любую из этих 4 дорам

В этих проектах такая же атмосфера.

Если история «Эмили в Париже» оставила у вас желание погрузиться в мир высокой моды, карьерных интриг и офисных романов ещё глубже, то стоит обратить внимание на дорамы.

Здесь тоже ждут безупречные стильные образы, головокружительные карьерные взлёты и падения, а также служебные романы, которые нарушают все корпоративные правила. Секрет успеха этих историй в том же, за что зрители полюбили приключения Эмили.

Они показывают красивую жизнь с её непарадной стороны. За модными показами и идеальными соцсетями прячутся настоящие человеческие переживания: сомнения в себе, профессиональные страхи, сложный моральный выбор и любовь, которая появляется всегда не вовремя, но именно тогда, когда этого требует сюжет.

«Великолепные»

Четверо близких друзей пытаются пробиться в одном из самых жестоких миров — мире высокой моды. Один снимает рекламные кампании для топовых брендов, другой занимается их продвижением, третья пробивается в модели, а четвёртая лелеет мечту стать известным дизайнером.

В центре всех событий — Пё Джи Ын. Она работает PR-менеджером для элитных домов моды. С детства она грезила о красивой жизни и теперь изо всех сил цепляется за своё место под солнцем.

Её верный друг и постоянная опора — Чжи У Мин, талантливый фотограф без особых карьерных амбиций. Их связь постоянно балансирует на тонкой грани между крепкой дружбой и невысказанным романом.

Поклонники «Эмили в Париже» найдут здесь всё, что им полюбилось: модные локации, закулисную кухню индустрии, эстетически безупречные кадры и то самое чувство, когда работа становится не просто обязанностью, а стилем жизни.

«А теперь мы расстаемся»

Ха Ён Ын — это воплощение силы и расчёта. Она блестящий руководитель дизайнерской команды, для которой карьера всегда стоит на первом месте. Её мир выстроен по строгим правилам.

Всё меняется, когда в её жизнь врывается Юн Джэ Гук. Это известный и очень талантливый фотограф, слишком яркий и харизматичный, чтобы вписаться в график. Как и в истории про Эмили, здесь в изобилии представлен мир высокой моды.

«Что приходит после любви»

Пять лет назад Чхве Хон отправилась учиться в Японию. Именно там она повстречала Аоки Джунго и без памяти влюбилась в него.

Однако жизнь быстро расставила всё по своим местам, доказав, что одних чувств недостаточно. Им пришлось расстаться, так и не найдя компромисса в своих планах на будущее. Хон вернулась в Корею, глубоко переживая неудавшийся роман.

Судьба преподносит неожиданный сюрприз, когда спустя годы их пути пересекаются вновь. Теперь Джунго — состоявшийся и известный писатель. Он приезжает в Корею, и при встрече старые, казалось бы, забытые чувства вспыхивают с новой силой. Но теперь ситуация осложняется: Хон уже связала свою жизнь с другим человеком и готовится стать невестой.

Поклонникам истории Эмили наверняка будет близка эта романтическая линия, построенная на встрече двух культур. Здесь также поднимаются темы переездов в другую страну, сложного выбора между прошлым и настоящим.

«Бора! Дебора»

Юн Бо Ра — настоящий гуру в вопросах любви и отношений. Её книги становятся бестселлерами, советы разлетаются на цитаты, а голос узнают в эфире популярного радио. Однако её собственная личная жизнь далека от тех идеальных схем, которые она описывает в своих работах.

После очередного болезненного разочарования её путь пересекается с Ли Су Хёком. Он издатель, который скептически смотрит на романтику и предпочитает держать всех на дистанции. Несмотря на их противоположные взгляды, между ними начинает развиваться чувство.

Как и в истории про Эмили, в дораме показана блестящая карьера героини на фоне полного хаоса в личных делах. Всё это щедро приправлено остроумными диалогами персонажей и романом, зарождающимся прямо на рабочем месте.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем кончается пятый сезон «Эмили в Париже».