Чем кончается пятый сезон «Эмили в Париже»: такого поступка от героини никто не ожидал, а Лили Коллинз ее полностью оправдала

25 декабря 2025 22:00
Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Актриса считает, что персонаж все сделала правильно.

Новый сезон «Эмили в Париже» удивил многих зрителей серьезным уровнем поднимаемых тем. Легкомысленная Эмили вынуждена принимать важнейшие решения не только по поводу работы, но и в личной жизни.

И самый глобальный выбор встал перед ней в финале. Героине нужно было понять — остаться ли ей в Италии со своим возлюбленным или вернуться к жизни во Франции.

Чем заканчивается пятый сезон «Эмили в Париже»

Финал пятого сезона застает Эмили и её парня Марчелло в Венецию, где он представляет свою коллекцию на Неделе моды. Всё меняет неожиданное заявление матери Марчелло, которая решает передать ему управление семейным предприятием по изготовлению кашемира.

Это открывает перед Эмили заманчивую перспективу — получить работу в мире высокой моды. Но есть одно условие: ей придётся переехать в небольшой итальянский городок и полностью изменить свою жизнь.

Продумав все варианты, Эмили принимает непростое решение. Она отказывается и от предложенной должности, и от отношений с Марчелло. Героиня понимает, что сейчас самое время сосредоточиться на себе и собственных целях, которые могут не вписаться в размеренную жизнь вдали от Парижа.

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Лили Коллинз о финале пятого сезона

Лили Коллинз полностью поддержала финальное решение своей героини.

«Я думаю, что все, с кем Эмили общается, учат её распознавать, что ей действительно нужно. Это, на мой взгляд, очень реалистично и отражает наш собственный жизненный опыт», — поделилась своим мнением актриса.

Актриса добавила, что роман с Марчелло был для Эмили чем-то вроде сказки. Она действительно дорожила им, но в итоге осознала, что эта жизнь — не совсем та, которую она хочет для себя, и что ей ещё нужно больше времени, чтобы понять себя.

«Я рада, что она нашла в себе смелость принять это решение и вернуться к себе», — добавила актриса.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему французы терпеть не могут «Эмили в Париже».

Фото: Кадры из сериала «Эмили в Париже»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
