Французы терпеть не могут «Эмили в Париже»: авторы хита Netflix наврали во всем

В четырёх сезонах «Эмили в Париже» столица Франции предстаёт почти как открытка. Зрители привыкли к обязательным видам на Эйфелеву башню, прогулкам по Лувру и уютным кафе с очаровательными местными жителями.

Однако, как оказалось, сами французы смотрят на этот глянцевый образ с недовольством. Их раздражает обилие клише, которые авторы сериала собрали в одну картину. Некоторые моменты задевают их особенно сильно.

Все парижане курят

Создателям сериала, похоже, кажется, что во Франции сигарета — почти обязательный аксессуар. С экрана герои курят повсюду, будто бы местного запрета на курение в общественных местах просто не существует. Этот закон, кстати, действует уже больше десяти лет.

Парижане не работают по утрам

В сериале есть занятный момент: Эмили приходит в офис к половине девятого, а её коллега появляется лишь спустя два часа. Стоит ему отпустить колкость про то, что «здесь так рано никто не работает», и стереотип готов.

Создателям явно не доводилось проехаться в час пик в парижского метро. Она забита пассажирами уже к восьми утра — все они явно не бездельники и куда-то очень спешат на работу.

Парижанки ходят в беретах, на каблуках и с круассанами в руках

В сериале француженки повсюду в беретах и на каблуках, а в руках у них непременно круассан. Это похоже на то, если бы русских вечно показывали в ушанках с балалайкой. Такие детали — милые сувениры для туристов, но они далеки от реальной жизни.

Пройтись на шпильках по парижской брусчатке — настоящее испытание. Мало кто в здравом уме решится на это.

На деле местные модницы давно полюбили удобные кроссовки. А вот Эмили носит их лишь для утренней пробежки.

Парижане легко могут поселиться в большой квартире

По сюжету, Эмили поселяется в «маленькой и скромной» квартирке, которую называют «комнатой горничной» (chambre de bonne). Но настоящие такие комнаты во Франции часто бывают совсем крошечными, всего по 8-10 квадратных метров. Жильё же героини выглядит куда просторнее.

Местоположение её дома и вовсе кажется фантастичным. Она сразу оказывается в самом сердце парижской богемы на Левом берегу, с роскошным видом из окна. В реальной жизни так везёт единицам.

Кстати, в новом, пятом сезоне сериала, который вышел на Netflix на этой неделе, Эмили проводит куда больше времени в Риме. А значит теперь свою порцию стереотипов, возможно, предстоит обсудить уже итальянцам.

