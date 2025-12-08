На экране такая крошка, но это только иллюзия: какой настоящий рост у звезды «Эмили в Париже» Лили Коллинз

Меню
8 декабря 2025 08:56
Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Актриса обладает миниатюрными формами.

Лили Коллинз сегодня прочно ассоциируется у зрителей с главной ролью в сериале «Эмили в Париже». Этот проект не просто вернул её в топ востребованных актрис, но и превратил в настоящую икону стиля, чьи образы разбирают на детали. Многие поклонники уверены, что и в обычной жизни она такая же безупречная модница, как её героиня.

Однако её путь в кино начался гораздо раньше — первые значимые роли она получила ещё 16 лет назад. Но поначалу серьёзного признания не было: миловидная, почти кукольная внешность и хрупкое телосложение создавали легкомысленный образ.

Роли Лили Коллинз

Лили Коллинз в детстве успешно пробовала себя в модельном бизнесе и журналистике, но в итоге стала актрисой. Первой ролью оказалась второстепенная героиня в сериале «90-210: Новое поколение», но настоящий прорыв случился в 2009 году благодаря фильму «Невидимая сторона». Там она доказала, что за хрупкой внешностью скрывается серьёзный драматический талант.

А позже Коллинз полностью переосмыслила образ классической героини, сыграв современную и ироничную Белоснежку в одноимённом стильном фильме.

Какого роста Лили Коллинз

На экране Лили Коллинз выглядит эталоном изящества — её хрупкая фигура и утончённые черты вызывают восхищение. Однако за этой внешностью скрывается непростая история: в юности актриса долго боролась с анорексией, из-за чего её вес опускался до опасных отметок. Сейчас она сознательно поддерживает здоровую форму, и при росте 165 см её вес составляет около 50 кг.

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Но в кадре Коллинз часто кажется ещё миниатюрнее и моложе, чем в жизни. Эта естественная хрупкость и юношеские черты нередко играют ей на руку: режиссёры часто видят в ней героинь, которые должны выглядеть на несколько лет младше, что расширяет диапазон её ролей.

Портал «Киноафиша» писал, с кем осталась Эмили в 4 сезоне хита от Netflix «Эмили в Париже».

