300 наложниц отправили восвояси: на самом деле Сулейман распустил гарем не ради Хюррем

Ее чары на этот раз были не при чем.

Гарем османского султана часто представляют как место роскоши, интриг и множества наложниц. Во многом такое восприятие закрепил «Великолепный век», где центральное место заняла история Сулеймана и Хюррем.

После сериала появилась популярная версия, будто ради Хюррем султан распустил огромный гарем и оставил рядом только её. Однако историческая реальность была устроена совсем иначе.

Гарем был не только для наложниц

Османский гарем представлял собой целую придворную систему, а не просто место проживания женщин султана. Там находились его мать, жёны, дочери, родственницы, служанки и воспитательницы, а также наложницы и женщины, связанные с двором наследников.

Они занимались воспитанием детей, хозяйством и другими обязанностями при дворце. Поэтому говорить о том, что Сулейман мог просто «закрыть гарем» ради Хюррем, неправильно.

Кроме того, Хюррем не была единственной женщиной в жизни султана. Даже после её возвышения при дворе оставались другие наложницы.

Гарем действительно сократили

В 1540 году Старый дворец, где жили женщины султанского двора, серьёзно пострадал от пожара. После этого стало понятно, что разместить прежнее количество обитательниц в Топкапы невозможно.

Часть женщин выдали замуж, а около трёх сотен наложниц освободили, выплатив им деньги на самостоятельную жизнь. Так что сокращение гарема было связано не с отношениями Сулеймана и Хюррем, а с последствиями пожара и нехваткой места.

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