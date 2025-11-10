Меню
Киноафиша Статьи 3 лучших серии «Острых козырьков»: рейтинг этих финалов сезонов зашкаливает на IMDb

10 ноября 2025 10:52
Кадр из сериала «Острые козырьки»

Эпизоды получили высокие оценки.

«Острые козырьки» — это знаковый телесериал в истории гангстерских шоу. Он сочетает в себе историческую достоверность, личную драму и экшен, а также безупречно смешивает реальность криминального мира Бирмингема с увлекательными элементами вымысла.

Это, пожалуй, самый близкий проект к трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец».

Любой, кто видел сериал целиком, знает, что каждый сезон приберегает лучшее напоследок. У «Острых козырьков» нет ни одной слабой финальной серии, и завершаются сезоны сильными клиффхэнгерами.

Собрали 3 лучших эпизода проекта с самым высоким рейтингом на IMDb. Все они оказались последними в сезонах.

Сезон 4, серия 6, рейтинг 9,4

Самым грандиозным трюком «Острых козырьков» остается «воскрешение» старшего брата Томми, Артура. Кульминация 4-го сезона заканчивается гибелью Луки Чангретты при самых неожиданных обстоятельствах, поскольку смерть Артура оказывается инсценированной.

Таким образом, серия подаёт зрителям двойную порцию экшена. Там даже остается место для третьей сюжетной линии: Томми избирают местным депутатом парламента от Смолл-Хита после того, как он женился на Лиззи.

Кадр из сериала «Острые козырьки»

Сезон 3, серия 6, рейтинг 9,5

Третий сезон, пожалуй, является самым сложным в шоу с точки зрения сюжета, поскольку он переплетает сюжетные линии, включающие русских аристократов, таинственную организацию под названием «Экономическая лига» и расширение преступного предприятия Шелби.

Томми также переживает смерть своей жены Грейс. Финальный эпизод сезона связывает все эти нити вместе, кульминацией становятся три буквально одновременных экшен-сцены: ограбление ювелирного магазина, спасение маленького ребёнка Томми и взрыв поезда.

Кадр из сериала «Острые козырьки»

Сезон 2, серия 6, рейтинг 9,5

Серия, в которой погибает лучший злодей «Острых козырьков», финал второго сезона — это образцовый пример захватывающей криминальной драмы. Банде Томми Шелби удается переиграть всех, включая Дарби Сабини.

А сцена, в которой Полли устраняет майора Кэмпбелла, является шедевральной. Единственный минус серии — то, как Томми обращается с Лиззи.

Кадр из сериала «Острые козырьки»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Киллиан Мерфи раскрыл дату премьеры фильма «Острые козырьки».

Фото: Кадры из сериала «Острые козырьки»
Светлана Левкина
