Том Шелби больше не играет в молчанку: Киллиан Мерфи раскрыл дату премьеры фильма «Острые козырьки», которую так долго скрывали

Многие называли 2025 год, но все оказалось немного печальнее.

Он снова надевает костюм, достаёт сигарету и смотрит прямо в камеру. Да, Томми Шелби возвращается — но уже не в сериал, а в полнометражный фильм «Острые козырьки».

Месяцами поклонники гадали, когда же выйдет история, которая должна поставить точку в саге. И вот Киллиан Мерфи наконец нарушил молчание — короткой фразой, от которой фанаты, кажется, потеряли дар речи.

Томми возвращается

Создатель вселенной Стивен Найт ещё раньше намекал, что фильм станет «финальной главой» истории. Съёмки прошли в Бирмингеме — там, где всё начиналось.

Дигбет, Смолл-Хит, влажные кирпичные стены и звуки далёких фабрик — именно здесь Мерфи снова вошёл в роль. Атмосфера осталась прежней: опасность, стиль и тот самый хриплый голос, с которым он говорит «By order of the Peaky Blinders».

Финальная глава

Сюжет перенесёт Томаса в годы Второй мировой войны. Старые враги станут союзниками, а сама Англия — новой ареной для его войны. По слухам, в фильме появятся Тим Рот, Ребекка Фергюсон и Барри Кеоган, а среди возможных фигур — даже Аль Капоне.

Когда ждать премьеру

До этого премьеры ждали в конце 2025 года, но Мерфи расставил все точки: фильм выйдет уже в следующем году. В 2026 и не раньше. И скорее всего в первой половине.

Это будет финал, которого боялись и ждали. Томми Шелби возвращается — чтобы закончить историю, где пули, стиль и одиночество всегда были неотделимы.

