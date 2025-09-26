Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось

Меню
26 сентября 2025 20:33
Кадр из сериала «Дом Гиннесса»

Возможно, зрители ожидали большего.

Новый проект Netflix «Дом Гиннесса» снова доказал: Стивен Найт умеет превращать историю в зрелищную драму. Если «Острые козырьки» были гимном рабочему Бирмингему, то здесь нас встречает Дублин XIX века — панк-рок, политика, семейные кланы и запах пивоварни, где варят не только стаут, но и интриги.

Братья и сестра, скованные завещанием

Смерть главы дома оставляет наследникам не деньги, а тяжёлое бремя — совместное управление пивной империей. Артур мечтает вырваться в Лондон, Эдвард грезит реформами, Энн томится в тени, а младший Бенджамин топит тоску в алкоголе. Их вынуждают работать вместе — и это сразу напоминает «Наследников», только на фоне ирландских баррикад.

Политика против бизнеса

На улицах гремят лозунги фениев — борцов за независимость Ирландии. Их недовольство направлено прямо на семью Гиннессов, которые торгуют с Британией. Здесь Найт соединяет личное и историческое: семейные ссоры переплетаются с национальными конфликтами, а за каждой кружкой пива проступает вкус революции.

Актёры и обаяние хаоса

Состав впечатляет: Энтони Бойл играет ирландского плейбоя с трагическим изломом, Джек Глисон — скользкого переговорщика, а Эмили Фэрн крадёт внимание в каждой сцене Энн. Но сериалу явно не хватает баланса: второстепенные линии исчезают, словно их смыло стаутом, а скачки во времени иногда сбивают с толку.

Ирландский драйв и лёгкий градус

При всех шероховатостях «Дом Гиннесса» смотрится легко. Панковские нотки в саундтреке, стимпанковские субтитры и визуальная энергия делают его бодрее классических костюмных драм.

Это сериал, который пьётся как стаут: крепкий, тёмный, с лёгкой горчинкой, но в целом приятный.

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.

Фото: Кадр из сериала «Дом Гиннесса»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
