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Киноафиша Статьи 3 худших фильма по книгам Стивена Кинга: «Будто дали пощечину холодной, дохлой рыбой»

3 худших фильма по книгам Стивена Кинга: «Будто дали пощечину холодной, дохлой рыбой»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Кладбище домашних животных 2» (1992)

Эти сюжеты разгромили и критики, и зрители.

Стивен Кинг подарил кино немало историй, которые со временем стали классикой хоррора. Но экранизация романа автора ещё не гарантирует хорошего фильма: некоторые картины по произведениям писателя критики встретили крайне холодно.

Есть несколько таких проектов, которые получили настолько разгромные отзывы, что сегодня их вспоминают скорее как неудачные примеры экранизаций Кинга. Собрали три фильма, которые критики оценили особенно низко, и разбираемся, что именно пошло не так.

«Возвращение в Салем» (1987) — 4,3 на IMDb

Фильм заметно отступает от книги Стивена Кинга и сочетает хоррор с чёрной комедией и сатирой. Такой подход понравился далеко не всем.

Критики посчитали историю слишком странной, а режиссёрскую подачу — хаотичной и не всегда понятной. Из-за этого фильм не смог создать цельную атмосферу ужасов и получил всего 22% на Rotten Tomatoes.

«Фильм настолько плох, будто дали пощечину холодной, дохлой рыбой», «Это просто ужасно. Игра актёров отвратительна. Спецэффекты с монстрами просто смешны. Сценарий — оскорбление Стивена Кинга», — отмечают в рецензиях.

Кадр из фильма «Возвращение в Салем» (1987)

«Давилка» (1995) — 4,4 на IMDb

Для режиссёра Тоуба Хупера, снявшего «Техасскую резню бензопилой», «Давилка» стала совсем другой работой. Историю Кинга о сотруднике прачечной он превратил в гротескный и местами откровенно нелепый хоррор.

Именно это и стало главной претензией критиков: вместо напряжённого ужаса получился чрезмерно абсурдный фильм с элементами трэша. Сюжет и тон картины сочли неудачными, хотя игру Роберта Инглунда некоторые критики оценили положительно. Тем не менее, на RT у фильма только 18%.

«Мрачное, бессмысленное, лишённое юмора кровавое зрелище с горсткой приличных спецэффектов», — охарактеризовали ленту на IMDb.

Кадр из фильма «Давилка» (1995)

«Кладбище домашних животных 2» (1992) — 4,9 на IMDb

Продолжение знаменитого «Кладбища домашних животных» оказалось гораздо слабее оригинала. Мэри Ламберт снова заняла режиссёрское кресло, но на этот раз фильму не хватило той эмоциональной составляющей, которая работала в первой части.

Критики также отметили чрезмерное количество кровавых сцен. Фильм сделал ставку на шокирующие эпизоды, но из-за этого, по мнению рецензентов, потерял напряжение и атмосферу оригинала. Итоговый рейтинг на Rotten Tomatoes составил всего 20%.

«Начало было неплохим, но потом стало немного странным», — пришли к выводу зрители.

Кадр из фильма «Кладбище домашних животных 2» (1992)

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильмов «Возвращение в Салем» (1987), «Давилка» (1995), «Кладбище домашних животных 2» (1992)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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