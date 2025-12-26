254 сериала за год, 25 критиков и только 1 победитель: кто разорвал 2025-й и стал главным сериалом страны?

«Кино-Театр.Ру» снова устроил тот самый опрос, который в индустрии читают с карандашом в руке. 25 критиков отсмотрели и сопоставили 254 российских сериала, вышедших в 2025 году, — из них 115 стартовали на ТВ и 139 на онлайн-платформах. Масштаб внушительный, и тем интереснее, какие проекты в итоге вырвались вперед. Итоговый список выглядит как срез всего, что происходило с российскими сериалами в этом году.

Кто в тройке лидеров

Первое место взял «Аутсорс» Душана Глигорова для Okko — проект, который критики сочли самым цельным и смелым. На втором месте оказался «Дыши» Анны Кузнецовой, а замкнул тройку «Подслушано в Рыбинске» Петра Тодоровского, вышедший на PREMIER и START. Три совершенно разных по интонации сериала, но все — с авторским почерком и сильной драматургией.

Кто наступает на пятки

Четвертую строчку занял «Между нами химия» Карины Чувиковой для Wink. Пятую, шестую и седьмую позиции с минимальной разницей в баллах разделили «Путешествие на Солнце и обратно» Романа Михайлова, «Камбэк» Динара Гарипова и «Бар «Один звонок» Сергея Филатова. Это уже зона плотной конкуренции, где решали нюансы.

Главный вывод года

Okko снова стал чемпионом по числу заметных оригинальных проектов. Но при этом телевидение больше не выглядит аутсайдером и уверенно догоняет платформы. Похоже, 2025 год окончательно стер границу между ТВ и стримингами. И зрителям от этого только лучше.

Читайте также: Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе?