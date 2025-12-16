Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе?

Издание IndieWire подвело итоги года и опубликовало список лучших фильмов 2025-го по версии кинокритиков. В опросе участвовали более ста экспертов, в основном из Северной Америки, но были и представители других стран. Результаты получились показательные и местами неожиданные.

Как выбирали лучшие фильмы года

Критиков просили назвать картины, которые сильнее всего повлияли на киноязык, вызвали дискуссии и запомнились не сюжетом, а ощущением после просмотра. В итоге победа досталась триллеру «Битва за битвой» — он обошел конкурентов с минимальным отрывом.

Топ-10 фильмов 2025 года по версии IndieWire

Место Фильм 1 Битва за битвой 2 Простая случайность 3 Грешники 4 Сентиментальная ценность 5 Секретный агент 6 Марти Великолепный 7 Сны поездов 8 Сират 9 Гамнет 10 Прости, детка

Список получился разножанровым: от мрачных триллеров до тихих драм и авторского кино, которое редко становится массовым хитом, но стабильно попадает в топы у критиков.

Лучшие режиссер и актриса года

Отдельно IndieWire отметил персоналии. Режиссером года стал Пол Томас Андерсон за фильм «Битва за битвой». Лучшей актрисой назвали Роуз Бирн — за роль в драме «Я бы тебя пнула, если бы могла».

Этот рейтинг — не про кассу и хайп. Скорее про то кино, о котором будут вспоминать и спорить уже после финальных титров.

