Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе?

Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе?

16 декабря 2025 17:38
Кадр из фильма «Сны поездов», «Битва за битвой», «Марти Великолепный»

Уверены, вы и половины не смотрели.

Издание IndieWire подвело итоги года и опубликовало список лучших фильмов 2025-го по версии кинокритиков. В опросе участвовали более ста экспертов, в основном из Северной Америки, но были и представители других стран. Результаты получились показательные и местами неожиданные.

Как выбирали лучшие фильмы года

Критиков просили назвать картины, которые сильнее всего повлияли на киноязык, вызвали дискуссии и запомнились не сюжетом, а ощущением после просмотра. В итоге победа досталась триллеру «Битва за битвой» — он обошел конкурентов с минимальным отрывом.

Топ-10 фильмов 2025 года по версии IndieWire

Место

Фильм

1

Битва за битвой

2

Простая случайность

3

Грешники

4

Сентиментальная ценность

5

Секретный агент

6

Марти Великолепный

7

Сны поездов

8

Сират

9

Гамнет

10

Прости, детка

Список получился разножанровым: от мрачных триллеров до тихих драм и авторского кино, которое редко становится массовым хитом, но стабильно попадает в топы у критиков.

Лучшие режиссер и актриса года

Отдельно IndieWire отметил персоналии. Режиссером года стал Пол Томас Андерсон за фильм «Битва за битвой». Лучшей актрисой назвали Роуз Бирн — за роль в драме «Я бы тебя пнула, если бы могла».

Этот рейтинг — не про кассу и хайп. Скорее про то кино, о котором будут вспоминать и спорить уже после финальных титров.

Также прочитайте: За 3 недели его смотрели 46 000 000 часов: детективный сериал «Во всём виновата она» установил рекорд старта на Peacock и залетел в топ-5 США

Фото: Кадр из фильма «Сны поездов», «Битва за битвой», «Марти Великолепный»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
