Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе?

Издание IndieWire подвело итоги года и опубликовало список лучших фильмов 2025-го по версии кинокритиков. В опросе участвовали более ста экспертов, в основном из Северной Америки, но были и представители других стран. Результаты получились показательные и местами неожиданные.
Как выбирали лучшие фильмы года
Критиков просили назвать картины, которые сильнее всего повлияли на киноязык, вызвали дискуссии и запомнились не сюжетом, а ощущением после просмотра. В итоге победа досталась триллеру «Битва за битвой» — он обошел конкурентов с минимальным отрывом.
Топ-10 фильмов 2025 года по версии IndieWire
|
Место
|
Фильм
|
1
|
Битва за битвой
|
2
|
Простая случайность
|
3
|
Грешники
|
4
|
Сентиментальная ценность
|
5
|
Секретный агент
|
6
|
Марти Великолепный
|
7
|
Сны поездов
|
8
|
Сират
|
9
|
Гамнет
|
10
|
Прости, детка
Список получился разножанровым: от мрачных триллеров до тихих драм и авторского кино, которое редко становится массовым хитом, но стабильно попадает в топы у критиков.
Лучшие режиссер и актриса года
Отдельно IndieWire отметил персоналии. Режиссером года стал Пол Томас Андерсон за фильм «Битва за битвой». Лучшей актрисой назвали Роуз Бирн — за роль в драме «Я бы тебя пнула, если бы могла».
Этот рейтинг — не про кассу и хайп. Скорее про то кино, о котором будут вспоминать и спорить уже после финальных титров.
