Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Stray Kids: The dominATE Experience Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Алматы

Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
чт 5 сб 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Stray Kids: The dominATE Experience»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, EN
19:00 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, EN
19:00 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, EN
18:00 от
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше