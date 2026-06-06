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Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 2026 в Актау
9 июня 2026
Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 9 июня 2026 в Актау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Mangyshlaq express. Пойыздағы паника»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
22:20
от 1500 ₸
23:45
от 1500 ₸
Жалын 3D Актау
г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
20:30
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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