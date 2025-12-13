Меню
Фильмы
Крушитель
Расписание сеансов Крушитель, 2025 в Актау
Расписание сеансов Крушитель, 2025 в Актау
В прокате
Премьеры
Онлайн
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Тихая ночь, смертельная ночь
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
В «Звездных войнах» сплагиатили легендарную советскую фантастику: даже имя Дарта Вейдера Лукас придумал не сам
«Сериал себя изжил...скучно»: обсуждение 8 сезона «Скорой помощи» вышло за пределы фан-сообществ — зрители назвали главный минус
У Netflix новый фаворит: этот исторический сериал рекомендуют 91% критиков и 86% зрителей — и он гораздо увлекательнее «Охоты за убийцей»
«Очень странные дела» едва удержались на вершине: этот российский сериал чуть не сбросил хит Netflix в рейтинге лучших
Настоящее сокровище для киноманов: кинокритик Сергей Сычёв — о фильмах, которые нельзя откладывать зимой 2025-2026
«"28 лет спустя: Храм из костей" – один из величайших фильмов ужасов десятилетия»: критики посмотрели новый хоррор ДаКосты и оставили честные отзывы
Стоянову бросили вызов: в фильме «На деревню дедушке 2» появится звезда «Сватов» Фёдор Добронравов — вот кого он там сыграет
«Полярный», «Зверобой» и «Склиф»: чем жила аудитория PREMIER на этой неделе — зрители выбрали свой ТОП-10 с 8 по 13 декабря 2025
3 российских новогодних сериала, после которых срочно захочется купить бенгальских огней и мандаринов: создают атмосферу на раз-два
Почему в «Трех котах» говорят «миу-миу-миу-миу», а не «мяу»: есть точное объяснение — а ведь дети повторяют это бесконечно (бедные родители)
«Войну миров» Бекмамбетова с рейтингом на КП 3,7 и 4% свежести на RT Metacritic назвал худшим фильмом 2025: кто еще в этом позорном списке?
Сериал, где конец света — это радость: «Из многих» готовится к финалу на Apple TV — точные даты выхода 2-х последних эпизодов
